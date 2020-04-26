26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 26 апреля? Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и Международный день интеллектуальной собственности. В народном календаре – день Фомаиды. Именины празднуют Георгий, Дмитрий, Егор и Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 апреля.

Международный день интеллектуальной собственности. Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности на заседании в октябре 1999 года приняла решение об учреждении этого праздника. Каждый год мероприятия в рамках Дня посвящаются какой-либо теме.

26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. 8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Какой сегодня праздник 26 апреля

26 апреля 2020 года вспоминают Фомаиду Египетскую. В этот день начинают вылетать шмели. Чествуют 26 апреля зайцев, наши предки говорили, что в этот день ушастые отмечают свои именины.

Приметы на 26 апреля

Если кукушка кричит громко и протяжно, то это обещает приближение теплых дней.

Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным.

Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

Интересные и важные события в Украине и мире

1607 – на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

1783 – тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1798 – Франция аннексировала Республику Женева.

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1921 – в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

1926 – Сталин в письме к Кагановичу подверг критике националистическую политику Хвылевого и Шумского в Украине.

1977 – открытие клуба "Студия 54".

1986 – авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Кто родился 26 апреля

121 – Марк Аврелий, римский император (161-180), философ.

1575 – Мария Медичи, королева Франции (1600-1610).

1798 – Эжен Делакруа, французский художник, предводитель романтического направления в европейской живописи.

1900 – Чарльз Фрэнсис Рихтер, американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений.

1910 – Томоюки Танака, японский продюсер и кинорежиссер, автор сериала о Годзилле.

1970 – Мелания Трамп, американская фотомодель и дизайнер, супруга 45-го президента США Дональда Трампа.

1980 – Ченнинг Татум, американский актер ("Шаг вперед", "Мачо и ботан"), продюсер.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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