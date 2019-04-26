26 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о важных праздниках и событиях 26 апреля в истории

Сегодня - 26 апреля Фото: Pixabay

Сегодня 116-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 249 дней. Именинники – Артамон (Артемон). В Украине – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).

26 апреля 2019 года: какой праздник

26 апреля – это самый скорбный день седмицы перед Пасхой 2019. В этот день нужно полностью воздержаться от пищи. Православные христиане вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу. В это день нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку.

Интересные и важные события 26 апреля

1828 – началась война между Российской и Османской империями.

1840 – вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1863 – в Санкт-Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Степановича Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".

1926 – Сталин раскритиковал националистическую политику украинских революционеров Хвылевого и Шумского.

1945 – Украина вошла в состав ООН как член-учредитель.

1954 – Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

1965 – День Победы в СССР 9 мая был объявлен нерабочим днем.

1965 – в Киеве состоялся первый эфир радиостанции "Проминь".

1986 – произошла авария на Чернобыльской АЭС.

Кто родился 26 апреля

570 – пророк Мухаммед, основатель религии Ислам.

1575 – Мария Медичи, королева Франции.

1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, дипломат.

1900 – Чарльз Рихтер, американский физик, создатель шкалы силы землетрясений.

1938 – Михаил Резникович, украинский режиссер, директор драмтеатра имени Леси Украинки.

1961 – Александр Заваров, украинский футболист.

1970 – Мелания Трамп, супруга действующего президента США.

Ранее мы писали, как готовятся и празднуют Пасху ведущие телеканала "Украина". Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram