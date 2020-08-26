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26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 августа в истории

Какой сегодня праздник, 26 августа? День независимости – в Малайзии, День Солидарности – в Аргентине, День вооруженных сил – в Турции, День героев – в Намибии, День трудящихся – в Иране, День Покаяния – в Папуа – Новой Гвинее, День равенства женщин – в США.

День святителя Тихона Задонского, преподобного Максима Исповедника, чудотворной иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" или Семистрельной – в православном календаре. Тихон-страстной – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Василий, Евдокия, Константин, Ксения, Максим, Николай, Тихон, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 августа.

26 августа: какой сегодня праздник
26 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День независимости отмечается в Малайзии.
  • День Солидарности празднуется в Аргентине в честь дня рождения Матери Терезы.
  • День вооруженных сил сегодня почитается в Турции,
  • День героев чтится в Намибии,
  • День трудящихся празднуется в Иране,
  • День Покаяния в Папуа – Новой Гвинее – государственный праздник, отмечаемый молитвами по всей стране с 2011 года.
  • День равенства женщин (Women's Equality Day) отмечается в Америке.

Какой сегодня праздник

26 августа православная церковь отмечает преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца, преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, а также обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Проводится празднование чудотворной иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельной), а также "Страстной" и Минской.

В народе 26 августа чествуется почитается Тихон-страстной. В этот день люди наводили порядки в погребах, сараях и зимних хранилищах, чтобы избавить зимнее хранилище от сырости и сглаза.

Приметы дня:

  • тихий ветер на Тихона – к ветреному сентябрю;
  • сильные ветра принесут дождливый месяц;
  • на Тихона грачи устраивают пробные полеты;
  • если много грибов, следующий год будет хлебным.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1728 – офицер русского флота Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, названный в его честь.
  • 1768 – стартовало первое кругосветное плавание английского исследователя Джеймса Кука.

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  • 1943 – в ходе Второй мировой войны началась Битва за Днепр.
  • 1945 – Украинская ССР ратифицировала Устав ООН.
  • 1946 – Норма Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox и выбрала псевдоним Мэрилин Монро.

Кто родился 26 августа

  • 1740 – Жозеф Мишель Монгольфье, французский изобретатель воздушного шара.
  • 1743 – Антуан Лавуазье, французский ученый, основоположник современной химии.
  • 1880 – Гийом Аполлинер, французский поэт.
  • 1910 – Мать Тереза или святая Тереза Калькуттская, католическая монахиня, гуманитарный деятель, основательница Ордена Милосердия.
  • 1925 – Петр Тодоровский, советский актер, режиссер, оператор, сценарист.
  • 1980 – Маколей Калкин, американский киноактер (роль "Один дома").

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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