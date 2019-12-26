26 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 декабря в истории

26 декабря – День подарков Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

26 декабря во многих странах празднуют День подарков, а в Словении – День независимости и единства. Именины – Аркадий, Александр, Анастасия, Арсений, Владимир, Гавриил, Евгений, Николай, Орест.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 декабря.

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26 декабря – День подарков. Особой популярностью праздник пользуется в Великобритании. Также любят его отмечать в Канаде, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии и прочих англоговорящих странах. Отличительной чертой этого праздника стали гигантские распродажи. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. В Украине эта традиция еще не прижилась, но сегодня можно просто подарить приятную мелочь другу или приятными поступками дать понять любимому человеку, что он вам очень дорог.

Какой праздник 26 декабря

По народному календарю 26 декабря – день Евстратия. Считалось, что ведьмы 26 декабря устраивают посиделки и советуются, как украсть и уничтожить солнце. С этим верованиям связаны определенные предрассудки. Так, 26 декабря нельзя было ругаться, чтобы ведьма не упала на голову, нельзя оставлять веник у входа, чтобы его не украла нечистая сила. Запрещалось запрягать в сани белого коня, чтобы не привезти домой покойника.

Особенно важным был этот день и для наблюдений за погодой. Люди были убеждены, что, начиная с 26 декабря, ближайшие 12 дней указывают на то, какие будут 12 месяцев следующего года.

Приметы на 26 декабря

Иней на деревьях – к метели.

В доме "плачут" окна – к потеплению.

Яркие звезды 26 декабря – будут морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1783 – французский физик Луи Себастьян Ленорман продемонстрировал первый в истории прыжок с парашютом с высоты. Он прыгнул с крыши дома в Париже, и прыжок удался.

1825 – в Петербурге произошло восстание декабристов. В результате этого крупнейшего политического выступления погибли более 1200 человек

1898 – французские химики Мария и Пьер Кюри впервые получили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий. За это открытие супруги получили Нобелевскую премию.

1946 – в Лас-Вегасе открылся отель "Фламинго", построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

1991 – Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

2004 – на юг Азии обрушилось гигантское цунами. Погибли, по разным оценкам, от 225 до 300 тысяч человек в 14 странах, пострадали около 2,2 миллиона.

Кто родился 26 декабря

1873 – Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, обладатель Нобелевской премии мира за публикации в защиту мира.

1893 – Мао Цзэдун, вождь социалистической революции в Китае, основатель и председатель Китайской Народной Республики, государственный и политический деятель.

1949 – Михаил Боярский, российский актер театра и кино. Он также известен как певец. В его репертуаре такие известные песни, как "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Все пройдет" и другие.

1963 – Ларс Ульрих, американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica.

1964 – Евгения Добровольская, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

1971 – Джаред Лето, американский актер и рок-певец, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars.

1986 – Кит Харингтон, английский актер театра, кино и телевидения. Харингтон наиболее известен по роли Джона Сноу в телесериале "Игра престолов".

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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