26 февраля: какой сегодня праздник

Какой праздник 26 февраля

57-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 308 дней. Именинники – Антонина, Зоя, Семен (Симеон), Степан (Стефан), Светлана. В Кувейте отмечают День освобождения.

Главные события 26 февраля: Открытие Австралии (1606), Первое олимпийское золото независимой Украины (1994).

26 февраля 1994 на XVII зимних играх в Лиллехаммере 16-летняя украинская фигуристка Оксана Баюл, выступавшая в соревнованиях по одиночному фигурному катанию среди женщин, завоевала золотую олимпийскую медаль, первую в истории независимой Украины и единую течение следующих 20 лет.

26 февраля также отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительность), которые к настоящему времени уже приобрел "статус" международного дня.

В этот день в 1616 году инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: "Все же она вращается" (Земля вокруг Солнца).

В 1886 году в Горловке (Донбасс) впервые в Российской империи получили ртуть.

В 1987 году англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.

В 2004-м – парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.

В 1935 году изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар.

26 февраля родились

В 1564 году родился Кристофер Марло, английский поэт, драматург ("Трагическое жизни доктора Фауста", "Тамерлан Великий", "Мальтийский еврей") некоторые историки искусства считают его настоящим автором произведений Шекспира.

В 1802 году родился Виктор Гюго, французский писатель ("Собор Парижской Богоматери", "Труженики моря", "Человек, который смеется", "Девяносто третий год"), поэт, драматург, теоретик искусства.

В 1829 году родился Ливай Стросс (Леб Штраусс), американский предприниматель немецкого происхождения, создатель первых "голубых джинсов".

В 1886-м родился Юрий Нарбут, график, автор первых денежных знаков и почтовых марок Украины. Нарбут создавал эскизы военных мундиров армии Украины, оформлений упаковок и этикеток для украинских товаров.

В 1933 году родился Любомир Ярославович Гузар, кардинал католической церкви, глава Украинской греко-католической церкви (2005-11 гг.).

В 1954 году родился Майкл Болтон, американский поп-певец, автор песен, лауреат "Грэмми" ("When a Man Loves a Woman", "How Am I Supposed to Live Without You").

