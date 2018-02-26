26 февраля: какой сегодня праздник
Узнайте о главных праздниках и событиях этого дня
Сайт "Сегодня" рассказывает о самых важных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 26 февраля.
Ранее мы писали о Власьем дне: что нельзя делать в праздник 24 февраля.
Какой праздник 26 февраля
57-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 308 дней. Именинники – Антонина, Зоя, Семен (Симеон), Степан (Стефан), Светлана. В Кувейте отмечают День освобождения.
Главные события 26 февраля: Открытие Австралии (1606), Первое олимпийское золото независимой Украины (1994).
26 февраля 1994 на XVII зимних играх в Лиллехаммере 16-летняя украинская фигуристка Оксана Баюл, выступавшая в соревнованиях по одиночному фигурному катанию среди женщин, завоевала золотую олимпийскую медаль, первую в истории независимой Украины и единую течение следующих 20 лет.
26 февраля также отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительность), которые к настоящему времени уже приобрел "статус" международного дня.
В этот день в 1616 году инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: "Все же она вращается" (Земля вокруг Солнца).
В 1886 году в Горловке (Донбасс) впервые в Российской империи получили ртуть.
В 1987 году англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.
В 2004-м – парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 года актом геноцида.
В 1935 году изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар.
26 февраля родились
В 1564 году родился Кристофер Марло, английский поэт, драматург ("Трагическое жизни доктора Фауста", "Тамерлан Великий", "Мальтийский еврей") некоторые историки искусства считают его настоящим автором произведений Шекспира.
В 1802 году родился Виктор Гюго, французский писатель ("Собор Парижской Богоматери", "Труженики моря", "Человек, который смеется", "Девяносто третий год"), поэт, драматург, теоретик искусства.
В 1829 году родился Ливай Стросс (Леб Штраусс), американский предприниматель немецкого происхождения, создатель первых "голубых джинсов".
В 1886-м родился Юрий Нарбут, график, автор первых денежных знаков и почтовых марок Украины. Нарбут создавал эскизы военных мундиров армии Украины, оформлений упаковок и этикеток для украинских товаров.
В 1933 году родился Любомир Ярославович Гузар, кардинал католической церкви, глава Украинской греко-католической церкви (2005-11 гг.).
В 1954 году родился Майкл Болтон, американский поп-певец, автор песен, лауреат "Грэмми" ("When a Man Loves a Woman", "How Am I Supposed to Live Without You").
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