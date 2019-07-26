26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июля в истории

26 июля – день Гавриила Фото: Pixabay

Сегодня, 26 июля, 207-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 158 дней. Именинники – Гавриил, Маркиан, Степан (Стефан), Юлиан. На Кубе празднуют День национального восстания, а в Либерии и на Мальдивских островах – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 26 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июля.

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26 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

Сегодня по народному календарю – день Гавриила. Архангел Гавриил почитается как один из самых главных ангелов и несколько раз упоминается в Библии. Именно он предсказал пророку Даниилу, как сложится судьба еврейского народа, сообщил мари о рождении Христа. К слову, Гавриил в течение всей своей жизни находился рядом с Марией и охранял ее.

Обычно в это время все, от мала до велика, были задействованы на жатве и заготовке сена. Поэтому считалось, что 26 июля нужно просить Гавриила, чтобы позаботился о сохранении хорошей погоды. Ведь дожди, которые шли в этот период, портили сено и покосы.

Приметы на 26 июля

Грачи 26 июля начинают собираться в стаи – признак ранней осени.

Тепло на Гавриила – осень также будет теплой.

Дождь 26 июля обещал холодную и снежную зиму.

26 июля: интересные и важные события в истории

1657 – Иван Выговский избран Гетманом Украины.

1745 – в Великобритании сыгран первый женский матч по крикету.

1908 – в США начало функционировать Федеральное бюро расследований (ФБР).

1908 – в Париже завершились первые кругосветные автомобильные гонки, которые стартовали 12 февраля в Нью-Йорке.

1925 – первый советский пассажирский самолет "К-1" совершил свой первый полет.

1929 – первый показ фильма "Арсенал" Александра Довженко.

1969 – американка Шерон Адамс самостоятельно пересекла на яхте Тихий океан.

1971 – запуск американского космического корабля Аполлон-15, который 30 июля совершит посадку на Луну.

Кто родился 26 июля

1856 – ирландский писатель, Нобелевский лауреат Бернард Шоу.

1875 – автор аналитической психологии, швейцарский психиатр Карл Юнг.

1880 – украинский писатель и политический деятель Владимир Винниченко.

1928 – известный американский режиссер Стэнли Кубрик.

1931 – украинский общественный деятель, Герой Украины Иван Дзюба.

1943 – рок-музыкант, рыцарь Мик Джаггер.

1964 – американская актриса Сандра Баллок.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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