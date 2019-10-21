26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Кэйти Мэйсон из Австралии даже не подозревала, что ждет ребенка

Женщина узнала о беременности и родила в тот же день Фото: Depositphotos

26-летняя жительница австралийского Мельбурна Кэйти Мэйсон узнала о том, что находится на 35-й неделе беременности, в день родов. Женщину отвезли в больницу, и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн. Об этом сообщило издание The Mirror в понедельник, 21 октября.

Кэйти Мэйсон Фото: Caity Mason/Facebook

Смотрите видео: женщина на 10-м году комы тайно забеременела и родила ребенка

Кэйти Мэйсон утверждает, что до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности. У нее не вырос живот, не мучила тошнота по утрам, к тому же у нее не прекращалась менструация.

Австралийка рассказала отцу Флинна о рождении сына, но мужчина отказался принимать участие в его воспитании.

"Сегодня" ранее уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала про беременность на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.