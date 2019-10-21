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26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Кэйти Мэйсон из Австралии даже не подозревала, что ждет ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Женщина узнала о беременности и родила в тот же день
Женщина узнала о беременности и родила в тот же день
Фото: Depositphotos

26-летняя жительница австралийского Мельбурна Кэйти Мэйсон узнала о том, что находится на 35-й неделе беременности, в день родов. Женщину отвезли в больницу, и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн. Об этом сообщило издание The Mirror в понедельник, 21 октября.

Кэйти Мэйсон
Кэйти Мэйсон
Фото: Caity Mason/Facebook

Смотрите видео: женщина на 10-м году комы тайно забеременела и родила ребенка

Кэйти Мэйсон утверждает, что до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности. У нее не вырос живот, не мучила тошнота по утрам, к тому же у нее не прекращалась менструация.

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Австралийка рассказала отцу Флинна о рождении сына, но мужчина отказался принимать участие в его воспитании.

"Сегодня" ранее уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала про беременность на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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