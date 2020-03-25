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26 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:32

Какой праздник 26 марта 2020 года? День Национальной гвардии Украины и День больных эпилепсией. В православной церкви 26 марта – день Никифора-исповедника. Именины празднуют: Александр, Терентий и Кристина.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 26 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 марта.

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  • День Национальной гвардии Украины – профессиональный праздник всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Национальной гвардии Украины.
  • День больных эпилепсией (Фиолетовый день). Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека, а потому ежегодно в мире проводят мероприятие, главная цель которого – повышение осведомленности о заболевании.

Какой праздник 26 марта: что нельзя делать

В православной церкви 26 марта – день Никифора-исповедника. Он жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию.

26 марта – день Никифора
26 марта – день Никифора
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Считается, что именно на Никифора от зимней спячки просыпаются медведи и покидают свои берлоги, поэтому 26 марта старались не ходить в лес без особой надобности.

Приметы на 26 марта

  • Если в этот день сильный туман – лето будет ненастным.
  • Медведь проснулся – примета того, что началась настоящая весна.
  • Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
  • В этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Солнечный день предвещает отличный урожай зерновых.
  • Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными.
  • Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1668 – Англия получила контроль над Бомбеем.
  • 1812 – землетрясением на 90% разрушен Каракас, около 20 тыс. погибших.
  • 1828 – Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.
  • 1845 – в США запатентован медицинский пластырь.
  • 1881 – Румыния провозглашена королевством.
  • 1917 – из ссылки в Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.
  • 1953 – американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.
  • 1958 – осуществлен запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.
  • 1960 – учрежден новый футбольный турнир – Кубок обладателей Кубков европейских стран.
  • 1971 – провозглашена Республика Бангладеш.
  • 1973 – первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.
  • 1982 – в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

Кто родился 26 марта

  • 1698 – Прокоп Дивиш, чешский священник, теолог и ученый-естествоиспытатель, изобретатель молниеотвода.
  • 1849 – Арман Пежо, французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.
  • 1911 – Теннесси Уильямс, американский писатель ("Стеклянный зверинец", "Трамвай "Желание", "Лето и дым") и драматург, лауреат Пулитцеровской премии.
  • 1931 – Леонард Нимой, американский киноактер (сериал "Звездный путь), режиссер.
  • 1933 – Тинто Брасс, итальянский кинорежиссер ("Все леди делают это", "Подглядывающий", "Нарушая запреты").
  • 1941 – Ричард Докинз, английский этолог, эволюционный биолог, критик креационизма и разумного замысла.
  • 1944 – Дайана Росс, американская певица, автор песен, актриса, музыкальный продюсер.
  • 1948 – Стивен Тайлер, американский рок-музыкант, вокалист и лидер группы Aerosmith.
  • 1949 – Патрик Зюскинд, немецкий писатель ("Парфюмер. История одного убийцы") и киносценарист.
  • 1973 – Ларри Пейдж, американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.
  • 1985 – Кира Найтли, английская актриса ("Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", "Игра в имитацию").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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