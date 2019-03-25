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26 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 26 марта в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:09
26 марта отмечают день Никифора-исповедника
26 марта отмечают день Никифора-исповедника
Фото: Pixabay

26 марта – 85-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 280 дней. Именинники – Никифор, Александр, Терентий, Кристина. День Национальной гвардии Украины, в Бангладеш – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 марта.

26 марта: какой православный праздник

В православной церкви 26 марта почитают память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию. Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги. Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить. В народе говорили: "На Никифора тропинки чернеют, а снег тревожится".

Приметы на 26 марта

  • Медведь вышел из берлоги – холода отступили и не придут до следующей зимы.
  • Лето будет прохладное и с дождями, если березы обильно "плачут" соком.
  • Солнечный и сухой день предвещал богатый урожай хлебов.
  • Туманы на Никифора – к частым дождям летом.
  • Увидели, как гуси плещутся в воде и резвятся? Значит, резко потеплеет.

Что нельзя делать в день Никифора

  • Согласно народным приметам, 26 числа нельзя вредить растениям и деревьям. Иначе накликаешь несчастья себе и близким людям.
  • Недобрый знак – пораниться или порезаться на Никифора.
  • Сны, увиденные в ночь с 25 на 26 марта, следует держаться в секрете, чтобы предотвратить беды.
  • Дневные сновидения на Никифора всегда пустые, потому им не нужно придавать особого значения.
  • Тем, кто появился на свет в этот день, приметы сулят крепкое здоровье, а также много сил физических и духовных.

События в Украине и мире 26 марта

1826 — Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 — в США запатентован медицинский пластырь.

1908 — на Острове Принца Эдуарда (Канада) запрещены все автомобили.

1917 — из ссылки в Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

1953 — американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

1995 — в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

1999 — Зафиксировано появление вируса "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

Кто родился 26 марта

1516 — Конрад Геснер (умер в 1565 ), швейцарский естествоиспытатель, автор первой зоологической энциклопедии "История животных"

1835 — Александр Литовченко (умер в 1890), украинский исторический живописец.

1911 — Теннесси Уильямс (умер в 1983), американский драматург, лауреат Пулицеровской премии 1948 за пьесу "Трамвай" Желание".

1913 — Пал Эрдеш (умер в 1996), венгерский-еврейский математик, вероятно написал наибольшее количество научных статей по математике (около 1500).
1931 — Леонард Нимой (умер в 2015), американский киноактер, фотохудожник, поэт.

1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист, автор романов "Контрабас", "Парфюмер", "История господина Зоммера".

1948 — Стивен Тайлер, американский музыкант, автор песен, известный как лидер группы Aerosmith.

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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