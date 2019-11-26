26 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 ноября в истории

26 ноября отмечаем день Иоанна Златоуста Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 26 ноября, 330-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 35 дней. Именинники – Антон (Антонин), Герман, Иван, Никифор. Всемирный день информации, Международный день сапожника. В Монголии отмечают День провозглашения государства, в США – День братства.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 ноября.

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Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.

Всемирный день информации – праздник, который отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.

Какой праздник 26 ноября, как провести день

26 ноября – день Иоанна Златоуста. Считалось, что сегодня все останавливается в росте и окончательно наступает зима. Обычно на Златоуста дули сильные ветры, поэтому крестьяне укрепляли и утепляли свои здания.

Приметы на 26 ноября

Уголь ярко тлеют в печи – будет ненастье.

Звезды мерцают 26 ноября – к снежной погоде.

Днем снежная буря – ночью будет мороз.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 ноября

1394 – город Сеул становится столицей Кореи.

1890 – в городе Боржоми (Грузия) начался промышленный разлив одноименной минеральной воды.

1944 – в Мукачево принят манифест о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной.

1977 – во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.

1988 – состоялся старт пилотируемого космического аппарата "Союз ТМ-7" с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалев, Жан-Лу Кретьен).

Кто родился 26 ноября

1607 – Джон Гарвард, американский колонист, которому обязан своим существованием Гарвардский университет.

1857 – Фердинанд де Соссюр, швейцарский лингвист, "отец" лингвистики XX века.

1894 – Норберт Винер, математик, один из основоположников кибернетики.

1895 – Билл Уилсон, один из создателей первого Сообщества анонимных алкоголиков.

1909 – Эжен Ионеско, румынский и французский драматург, один из основоположников театра абсурда ("Носороги").

1939 – Тина Тернер, американская певица и актриса.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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