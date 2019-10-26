26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 октября в истории

26 октября – день Иверской иконы Божией Матери Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

26 октября – это 299-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 66 дней. Именинники – Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита. Международный день Красного креста, в Австрии отмечают Национальный день, а в Бенине и Руаниди – День армии.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 октября.

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Какой православный праздник 26 октября и что нельзя делать

По народному календарю 26 октября – день Иверской иконы Божией Матери. Считалось, что сегодня обязательно нужно было париться в бане. Это, по мнению крестьян, защищало от всех недугов до следующего года.

Обычно на праздник готовили целебные отвары из трав, которые брали с собой в баню. 26 октября в баню ходили только утром или днем. Париться после захода солнца было строго запрещено, чтобы не разозлить духа бани – Банника.

Приметы на 26 октября

Солнце всходит из-за туч – погода будет переменчивой.

Петухи поют 26 октября – скоро потеплеет.

Облака быстро бегут с юга – к непогоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 октября

1492 – был изобретен карандаш с грифелем.

1636 – основан самый известный университет США и мира – Гарвард. Сначала учебное заведение имело статус колледжа.

1825 – состоялось открытие канала Эри, соединивший озеро Эри с Атлантическим океаном.

1861 – мир увидел первый телефон – свое изобретение продемонстрировал немецкий изобретатель Филипп Рейс.

1863 – в Женеве образован Международный Красный Крест.

1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метро.

1938 – химический концерн "DuPont" разработал новый синтетический материал – нейлон.

1956 – создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.

2000 – компания Sony начала в Японии продажи игровой приставки нового поколения PlayStation.

Кто родился 26 октября

1841 – австрийский астроном Теодор Оппольцер.

1842 – известный художник-баталист Василий Верещагин.

1846 – американский астроном, автор Генерального каталога звезд Льюис Босс.

1888 – проводник анархистов Нестор Махно.

1947 – жена Билла Клинтона, американский сенатор Хиллари Клинтон.

1947 – украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович.

1962 – первый альпинист, который спустился с Эвереста на лыжах, Даво Карнишар.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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