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26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
26 октября – день Иверской иконы Божией Матери Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
26 октября – день Иверской иконы Божией Матери
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

26 октября – это 299-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 66 дней. Именинники – Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита. Международный день Красного креста, в Австрии отмечают Национальный день, а в Бенине и Руаниди – День армии.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой православный праздник 26 октября и что нельзя делать

По народному календарю 26 октября – день Иверской иконы Божией Матери. Считалось, что сегодня обязательно нужно было париться в бане. Это, по мнению крестьян, защищало от всех недугов до следующего года.

Обычно на праздник готовили целебные отвары из трав, которые брали с собой в баню. 26 октября в баню ходили только утром или днем. Париться после захода солнца было строго запрещено, чтобы не разозлить духа бани – Банника.

Приметы на 26 октября

  • Солнце всходит из-за туч – погода будет переменчивой.
  • Петухи поют 26 октября – скоро потеплеет.
  • Облака быстро бегут с юга – к непогоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 октября

  • 1492 – был изобретен карандаш с грифелем.
  • 1636 – основан самый известный университет США и мира – Гарвард. Сначала учебное заведение имело статус колледжа.
  • 1825 – состоялось открытие канала Эри, соединивший озеро Эри с Атлантическим океаном.
  • 1861 – мир увидел первый телефон – свое изобретение продемонстрировал немецкий изобретатель Филипп Рейс.
  • 1863 – в Женеве образован Международный Красный Крест.
  • 1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метро.
  • 1938 – химический концерн "DuPont" разработал новый синтетический материал – нейлон.
  • 1956 – создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.
  • 2000 – компания Sony начала в Японии продажи игровой приставки нового поколения PlayStation.

Кто родился 26 октября

  • 1841 – австрийский астроном Теодор Оппольцер.
  • 1842 – известный художник-баталист Василий Верещагин.
  • 1846 – американский астроном, автор Генерального каталога звезд Льюис Босс.
  • 1888 – проводник анархистов Нестор Махно.
  • 1947 – жена Билла Клинтона, американский сенатор Хиллари Клинтон.
  • 1947 – украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович.
  • 1962 – первый альпинист, который спустился с Эвереста на лыжах, Даво Карнишар.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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