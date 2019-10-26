26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 октября в истории
26 октября – это 299-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 66 дней. Именинники – Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита. Международный день Красного креста, в Австрии отмечают Национальный день, а в Бенине и Руаниди – День армии.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 октября.
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По народному календарю 26 октября – день Иверской иконы Божией Матери. Считалось, что сегодня обязательно нужно было париться в бане. Это, по мнению крестьян, защищало от всех недугов до следующего года.
Обычно на праздник готовили целебные отвары из трав, которые брали с собой в баню. 26 октября в баню ходили только утром или днем. Париться после захода солнца было строго запрещено, чтобы не разозлить духа бани – Банника.
- Солнце всходит из-за туч – погода будет переменчивой.
- Петухи поют 26 октября – скоро потеплеет.
- Облака быстро бегут с юга – к непогоде.
- 1492 – был изобретен карандаш с грифелем.
- 1636 – основан самый известный университет США и мира – Гарвард. Сначала учебное заведение имело статус колледжа.
- 1825 – состоялось открытие канала Эри, соединивший озеро Эри с Атлантическим океаном.
- 1861 – мир увидел первый телефон – свое изобретение продемонстрировал немецкий изобретатель Филипп Рейс.
- 1863 – в Женеве образован Международный Красный Крест.
- 1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метро.
- 1938 – химический концерн "DuPont" разработал новый синтетический материал – нейлон.
- 1956 – создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.
- 2000 – компания Sony начала в Японии продажи игровой приставки нового поколения PlayStation.
- 1841 – австрийский астроном Теодор Оппольцер.
- 1842 – известный художник-баталист Василий Верещагин.
- 1846 – американский астроном, автор Генерального каталога звезд Льюис Босс.
- 1888 – проводник анархистов Нестор Махно.
- 1947 – жена Билла Клинтона, американский сенатор Хиллари Клинтон.
- 1947 – украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович.
- 1962 – первый альпинист, который спустился с Эвереста на лыжах, Даво Карнишар.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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