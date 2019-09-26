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26 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04
26 сентября отмечаем день Корнилия
26 сентября отмечаем день Корнилия
Фото: Pixabay

Сегодня, 26 сентября, 269-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней. Именинник – Леонтий. 26 сентября отмечаются следующие праздники: Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день моря и Всемирный день контрацепции. Кроме этого, ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября празднуют Европейский день языков.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 26 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

26 сентября: какой праздник и как провести этот день

26 сентября по народному календарю – день Корнилия. Этот день считался последним днем осени, после него обычно уже начинались сильные заморозки. До 26 сентября люди пытались убрать весь урожай, особенно корнеплоды. Ведь на Корнилия все корни погибают. 26 сентября использовали для того, чтобы сажать яблони и смородину.

Приметы на 26 сентября

  • Дождь на Корнилия предвещал хороший урожай в следующем году.
  • Грачи улетают 26 сентября – скоро будет снег.
  • Холодный ветер в этот день обещает теплое лето.

26 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1580 – английский пират Фрэнсис Дрейк завершил второе место в мире кругосветное плавание.
  • 1951 – Бундестаг ФРГ проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.
  • 1960 – в США состоялись первые в истории телевизионные дебаты между кандидатами в президенты Кеннеди и Никсоном.
  • 1960 – Фидель Кастро произнес самую длинную в истории ООН речь, продолжительностью 4 часа и 29 минут.
  • 1969 – вышел последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road".
  • 1990 – в Советском Союзе принят закон о свободе вероисповедания.
  • 1991 – установлены консульские отношения между Украиной и Австрией.
  • 1995 – Украина принята в Совет Европы.
  • 2017 – пожар на складе боеприпасов в Калиновке.

Кто родился 26 сентября

  • 1832 – украинский композитор Петр Сокальский.
  • 1849 – российский физиолог, первый в России Нобелевский лауреат Иван Павлов.
  • 1888 – американский поэт и драматург, Нобелевский лауреат Томас Элиот.
  • 1898 – американский композитор Джордж Гершвин.
  • 1901 – украинский писатель Семен Скляренко.
  • 1932 – русский поэт и писатель Владимир Войнович.
  • 1934 – российский киноактер Олег Басилашвили.
  • 1959 – поэт и музыкальный критик Илья Кормильцев.
  • 1976 – грузинский футболист Георгий Деметрадзе.
  • 1965 – пятый Президент Украины Петр Порошенко.
  • 1981 – американская теннисистка-профессионал Серена Уильямс.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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