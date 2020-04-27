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27 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня праздник, 27 апреля? Всемирный день Тай-цзи и Цигуна, День короля в Нидерландах, Национальный день ветеранов в Финляндии. В народном календаре – день Мартина. Именины празднуют Александр, Антон и Валентин.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 апреля.

27 апреля – день Мартина
27 апреля – день Мартина
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Всемирный день Тай-цзи и Цигун. Оздоровительные практики Тай-цзи и Цигун ведут свою историю из глубины веков. Они возникли в Китае, а сегодня популярны во всем мире. В традиционной китайской медицине данные практики используются для профилактических и лечебных целей уже много лет.

Какой сегодня праздник 27 апреля

27 апреля – день Мартина. Этот ударный период для смотрин и сватовства. Кроме этого, 27 апреля родители с легкостью смогут отпустить детей из семьи для того, чтобы они создали свою семью и свой дом.

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Приметы на 27 апреля

  • Если на Мартина среди массы черных туч плывут светлые и легкие облака, то это обещает дождь с ветром
  • Мокро и грязно в этот день – примета того, что пашня хорошей будет.
  • Если на Мартина теплый день – к скорому похолоданию.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1865 – на реке Миссисипи близ Мемфиса произошло крупнейшее кораблекрушение в истории человечества.
  • 1908 – начало IV Олимпийских игр, проводимых в Лондоне (Великобритания).
  • 1908 – фигурное катание впервые включено в программу Олимпийских игр как вид спорта.
  • 1965 – в США запатентованы подгузники "Памперс".

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

  • 1975 – в гонке Формулы-1 первый раз в истории зачетные очки набрала женщина.
  • 1978 – государственный переворот (Апрельская революция) в Афганистане.
  • 1986 – эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
  • 2012 – взрывы в Днепре – серия террористических актов, произошедших в течение нескольких часов в 2012-м году. По официальным данным, в результате четырех взрывов пострадали 27 человек.

Кто родился 27 апреля

  • 1791 – Самюэль Морзе, американский изобретатель и художник. Наиболее известные изобретения — электромагнитный пишущий телеграф ("аппарат Морзе", 1836) и код (азбука) Морзе.
  • 1820 – Герберт Спенсер, английский философ, социолог.
  • 1896 – Уоллес Хьюм Карозерс, американский химик, создатель нейлона.
  • 1932 – Анук Эме, французская актриса ("Мужчина и женщина").

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  • 1963 – Расселл Т. Дейвис, уэльский сценарист и кинопродюсер ("Доктор Кто", "Близкие друзья", "Казанова").
  • 1976 – Салли Хокинс, британская актриса, лауреат "Золотого глобуса" и "Серебряного медведя" ("Приключения Паддингтона", "Беззаботная").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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