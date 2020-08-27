27 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 августа в истории
Какой сегодня праздник, 27 августа? День независимости – в Молдове, День фармацевтов – в Иране, День женского восстания – в Гвинее, День сала – в Украине. Память пророка Михея, празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской – в православном календаре. Михей Тиховей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 августа.
- День независимости празднуется в Молдове.
- День фармацевтов отмечается в Иране.
- День женского восстания чествуется в Гвинее.
- День сала сегодня отмечается в Украине.
27 августа православная церковь чтит память пророка Михея, отмечает перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского. Также проводится предпразднство Успения Пресвятой Богородицы и празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.
В народе 27 августа почитается Михей Тиховей или Камнеклад. В этот день с особым уважением относились к строителям и каменщикам, нельзя было им не угодить. Также на Михея завершался Успенский пост, начинался осенний мясоед и пора свадеб.
Приметы дня:
- тихий ветер на Михея – осень обещает сухую и солнечную погоду;
- сильный ветер на Михея принесет ненастье;
- если на Михея день ясный, то осень будет ветреной.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1912 – опубликован первый рассказ о приключениях Тарзана.
- 1919 – в СССР принят декрет о национализации всего кинодела в стране.
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- 1934 – запрещено уничтожать зеленые насаждения в 50-километровой зоне вокруг Киева.
- 1955 – в Англии опубликовано первое издание "Книги рекордов Гиннесса".
- 1959 – в СССР принято решение о награждении лучших выпускников школ медалями.
- 1966 – стартовало одиночное кругосветное плавание на яхте англичанина Френсиса Чичестера.
- 1770 – Георг Гегель, немецкий философ.
- 1856 – Иван Франко, украинский писатель.
- 1871 – Теодор Драйзер, американский писатель.
- 1877 – Чарльз Роллс, английский автомобилист, сооснователь компании "Роллс-Ройс".
- 1896 – Фаина Раневская, советская актриса.
- 1902 – Юрий Яновский, украинский писатель.
- 1941 – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино.
- 1983 – Джамала, украинская певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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