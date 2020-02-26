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27 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12

27 февраля – Всемирный день неправительственных организаций и Международный день полярного медведя. Православные христиане отмечают День Кирилла. Именины празднуют Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Ирина, Леонтий, Михаил, Николай, Павел и Тимофей.

27 февраля – день Кирилла
27 февраля – день Кирилла
Фото: instagram.com/nataly.likebooks

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 27 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 февраля.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

  • Международный день полярного медведя. Основная цель знаменательной даты – распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.

27 февраля: какой праздник

По народному календарю 27 февраля почитается Кирилл. Считалось, что сны в этот день вещие. Также 27 февраля существовал обычай ходить по бабкам-повитухам, которые помогают роженицам. Их угощали разнообразными вкусностями и обязательно – вином и пивом.

Крестьяне в этот день утаптывали снег на грядках. По мнению людей, это делало почву более плодородной и гарантировало высокие урожаи. Делали это исключительно женщины и дети.

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Приметы на 27 февраля

  • Крепкий мороз – лето будет жарким.
  • Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго.
  • Синицы звонко щебечут – ждите тепла.

Что можно делать 27 февраля

  • Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.
  • Это успешный день для излечения алкоголизма.

Что нельзя делать 27 февраля

  • Не рекомендуется стричь волосы и ногти.
  • В этот день не планируйте визит к врачу. Поход к стоматологу и косметологу перенесите на другой день.

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1693 – в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин – The Ladies’ Mercury.
  • 1883 – запатентовали автомат для скручивания сигар.
  • 1897 – получен искусственный подсластитель сахарин.
  • 1900 – в Германии создан футбольный клуб "Бавария Мюнхен".
  • 1932 – Джеймс Чедвик открыл нейтрон.
  • 1942 – Джеймс Хей зарегистрировал солнечное радиоизлучение.
  • 1999 – британский хит-парад возглавила Бритни Спирс со своим первым синглом Baby one more time.

Кто родился 27 февраля

  • 1902 – Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1962 года ("Гроздья гнева", "К востоку от рая").
  • 1932 – Элизабет Тейлор, американская актриса, трижды удостоенная премии "Оскар". Первая актриса, чей гонорар за съемки в фильме составил миллион долларов ("Клеопатра", "Кто боится Вирджинии Вульф?").
  • 1939 – Кендзо Такада, японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo.
  • 1983 – Кейт Мара, американская киноактриса ("Марсианин", "Красавцы").
  • 1994 – Хоу Ифань, китайская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди женщин.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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