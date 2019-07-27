27 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июля в истории

27 июля отмечаем день Акилы Фото: Pixabay

Сегодня, 27 июля, 208-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 157 дней. Именинники – Анисим, Степан (Стефан). Во Вьетнаме отмечают День памяти жертв.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 27 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

27 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Акилы. Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей.

Считалось, что сейчас наступает время, когда нужно угождать полевому духу. Поэтому люди оставляли в покосах для него горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома.

Приметы на 27 июля

Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.

Если Полевого кашей накормить – примета к тому, что он убережет посевы от непогоды.

27 июля: интересные и важные события в истории

1586 – мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Англию табак.

1830 – июльская революция началась во Франции.

1834 – состоялось открытие Киевского императорского университета святого Владимира – сейчас КНУ имени Тараса Шевченко. Первыми высшее образование в нем получали только 62 студента.

1890 – застрелился Винсент ван Гог.

1965 – в США впервые было принято решение обязать производителей сигарет печатать на пачках предупреждение о вреде курения.

1994 – парламентом Индии были запрещены тесты на определение пола будущего ребенка. Тестирование стало причиной большого количества абортов, когда тест показывал, что родится девочка.

2002 – самая большая трагедия в истории мировых авиашоу. Падение самолете Су-27 на Скниловском аэродроме (Львов) привело к гибели 78 человек, более 100 человек получили ранения.

2012 – в Лондоне открылись 30-е летние Олимпийские игры.

Кто родился 27 июля

1824 – французский писатель Александр Дюма (сын).

1867 – испанский композитор Энрике Гранадос.

1902 – украинский писатель Ярослав Галан.

1936 – известный советский артист балета Марис Лиепа.

1965 – украинская актриса Наталья Половинка.

1965 – парагвайский футболист Хосе-Луис Чилаверт.

1969 – украинский политик Михаил Ливинский.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине. Кроме того, мы рассказывали, когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram