27 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июля в истории
Сегодня, 27 июля, 208-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 157 дней. Именинники – Анисим, Степан (Стефан). Во Вьетнаме отмечают День памяти жертв.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 27 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июля.
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По народному календарю сегодня – день Акилы. Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей.
Считалось, что сейчас наступает время, когда нужно угождать полевому духу. Поэтому люди оставляли в покосах для него горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома.
Приметы на 27 июля
- Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.
- Если Полевого кашей накормить – примета к тому, что он убережет посевы от непогоды.
1586 – мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Англию табак.
1830 – июльская революция началась во Франции.
1834 – состоялось открытие Киевского императорского университета святого Владимира – сейчас КНУ имени Тараса Шевченко. Первыми высшее образование в нем получали только 62 студента.
1890 – застрелился Винсент ван Гог.
1965 – в США впервые было принято решение обязать производителей сигарет печатать на пачках предупреждение о вреде курения.
1994 – парламентом Индии были запрещены тесты на определение пола будущего ребенка. Тестирование стало причиной большого количества абортов, когда тест показывал, что родится девочка.
2002 – самая большая трагедия в истории мировых авиашоу. Падение самолете Су-27 на Скниловском аэродроме (Львов) привело к гибели 78 человек, более 100 человек получили ранения.
2012 – в Лондоне открылись 30-е летние Олимпийские игры.
1824 – французский писатель Александр Дюма (сын).
1867 – испанский композитор Энрике Гранадос.
1902 – украинский писатель Ярослав Галан.
1936 – известный советский артист балета Марис Лиепа.
1965 – украинская актриса Наталья Половинка.
1965 – парагвайский футболист Хосе-Луис Чилаверт.
1969 – украинский политик Михаил Ливинский.
Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине. Кроме того, мы рассказывали, когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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