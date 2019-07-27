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27 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
27 июля отмечаем день Акилы
27 июля отмечаем день Акилы
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 июля, 208-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 157 дней. Именинники – Анисим, Степан (Стефан). Во Вьетнаме отмечают День памяти жертв.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 27 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июля.

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27 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Акилы. Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. 

Считалось, что сейчас наступает время, когда нужно угождать полевому духу. Поэтому люди оставляли в покосах для него горшок каши или пучок ржи. Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома.

Приметы на 27 июля

  • Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.
  • Если Полевого кашей накормить – примета к тому, что он убережет посевы от непогоды.

27 июля: интересные и важные события в истории

1586 – мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Англию табак.

1830 – июльская революция началась во Франции.

1834 – состоялось открытие Киевского императорского университета святого Владимира – сейчас КНУ имени Тараса Шевченко. Первыми высшее образование в нем получали только 62 студента.

1890 – застрелился Винсент ван Гог.

1965 – в США впервые было принято решение обязать производителей сигарет печатать на пачках предупреждение о вреде курения.

1994 – парламентом Индии были запрещены тесты на определение пола будущего ребенка. Тестирование стало причиной большого количества абортов, когда тест показывал, что родится девочка.

2002 – самая большая трагедия в истории мировых авиашоу. Падение самолете Су-27 на Скниловском аэродроме (Львов) привело к гибели 78 человек, более 100 человек получили ранения.

2012 – в Лондоне открылись 30-е летние Олимпийские игры.

Кто родился 27 июля

1824 – французский писатель Александр Дюма (сын).

1867 – испанский композитор Энрике Гранадос.

1902 – украинский писатель Ярослав Галан.

1936 – известный советский артист балета Марис Лиепа.

1965 – украинская актриса Наталья Половинка.

1965 – парагвайский футболист Хосе-Луис Чилаверт.

1969 – украинский политик Михаил Ливинский. 

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине. Кроме того, мы рассказывали, когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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Источник: Сегодня
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