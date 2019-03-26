Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

27 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 27 марта в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
27 марта отмечается Федоров день
27 марта отмечается Федоров день
Фото: Pixabay

27 марта – 85-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 280 дней. Именинники – Бенедикт, Роман, Ростислав. Международный день театра (с 1961 года).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 марта.

27 марта: какой православный праздник

27 марта церковь отмечает Федоров день. В этот день поклоняются домашней скотине, ухаживают за животными. День еще называют Федора-скотника, так как скот сегодня в особом почете. Приметы на 27 марта оказывают влияние на здоровье и благополучие жизни.

Приметы на 27 марта — Федоров день

  • Если возьмешь в руки нож или другой острый предмет, то накликаешь на всю семью несчастье и сильные ссоры.
  • Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю точно.
  • Приметы на 27 марта говорят, что сегодня нужно зеркала занавешивать тканью, так как зазеркалье вытягивает жизненную силу. И нельзя смотреть на себя в зеркало — заболеешь и будет беда.
  • Сны на 27 марта вещие. Даже те, которые снятся днем. Во сне можно увидеть своего врага. Всегда нужно учитывать то, что приснилось.

События в Украине и мире 27 марта

1513 — испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1841 — в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

1854 — в США Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

1860 — житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1918 — Молдавская Демократическая Республика вошла в состав королевства Румыния.

1928 — в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

1943 — Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1944 — в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, а в Каунасе фашисты убили около двух тысяч евреев.

1977 — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибли 583 человека.

1990 — в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1999 — война НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117.

2008 — запуск ракеты-носитель "Космос-3М" и четвертого космического аппарата — немецкого спутника SAR-Lupe.

Кто родился 27 марта

1416 — Франциск из Паолы (умер в 1507), итальянский священник, отшельник, католический святой, покровитель итальянских моряков.

1744 — Алексей Мусин-Пушкин (умер в 1817), граф, нашедший "Слово о полку Игореве".

1765 — Франц Ксавер фон Баадер (умер в 1841), немецкий врач и философ.

1781 — Александр Востоков, настоящая фамилия Остенек (умер в 1864); филолог, поэт, первый издатель "Остромирова Евангелия".

1797 — Альфред де Виньи (умер в 1863), французский писатель-романтик ("Моисей", "Потоп").

1824 — Иоганн Гитторф (умер в 1914), немецкий физик, открывший ионы.

1845 — Вильгельм Конрад Рентген (умер в 1923), немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии 1901 года.

1847 — Отто Валлах (умер в 1931), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.

1857 — Карл Пирсон (умер в 1936), английский математик, биохимик, философ.

1863 — Генри Ройс (умер в 1933), английский промышленник, сэр, основатель компании "Роллс Ройс".

1868 — Патти Смит Хилл (умер в 1946), американский детский педагог, сочинившая самую известную песенку США "Happy Birthday to You" .

1879 — Эдвард Стайхен (умер в 1973), один из наиболее влиятельных мастеров в истории фотографии.

1942 — Майкл Йорк, английский киноактер ("Кабаре").

1950 — Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, клавишник группы Genesis.

1952 — Мария Шнайдер, французская киноактриса ("Последнее танго в Париже", "Калигула").

1963 — Квентин Тарантино — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер ("Криминальное чтиво", "От заката до рассвета"), обладатель премии "Оскар".

1971 — Дэвид Култхард, британский автогонщик, с 1994 по 2008 пилот "Формулы-1".

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Одессе в костюмах и с трещоткой отпраздновали еврейский праздник Израиль ввел режим временной изоляции палестинских территорий На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств Пасха 2019: выходные дни в Украине
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Брюс Уиллис снова женился
Брюс Уиллис снова женился

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Fun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:01Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:56Fun

25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 09:04Афиша

Это официально: сериал "Сверхъестественное" закрывают после 15-го сезона

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": в четвертом выпуске участники отправились в кулинарное путешествие

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаТехно

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

Новости партнеров

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Евгений Петросян принял неожиданное решение
Евгений Петросян принял неожиданное решение
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка
О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Смешные пародии на фото девушек с велосипедами
Смешные пародии на фото девушек с велосипедами