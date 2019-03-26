27 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 27 марта в истории

27 марта отмечается Федоров день Фото: Pixabay

27 марта – 85-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 280 дней. Именинники – Бенедикт, Роман, Ростислав. Международный день театра (с 1961 года).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 марта.

27 марта: какой православный праздник

27 марта церковь отмечает Федоров день. В этот день поклоняются домашней скотине, ухаживают за животными. День еще называют Федора-скотника, так как скот сегодня в особом почете. Приметы на 27 марта оказывают влияние на здоровье и благополучие жизни.

Приметы на 27 марта — Федоров день

Если возьмешь в руки нож или другой острый предмет, то накликаешь на всю семью несчастье и сильные ссоры.

Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю точно.

Приметы на 27 марта говорят, что сегодня нужно зеркала занавешивать тканью, так как зазеркалье вытягивает жизненную силу. И нельзя смотреть на себя в зеркало — заболеешь и будет беда.

Сны на 27 марта вещие. Даже те, которые снятся днем. Во сне можно увидеть своего врага. Всегда нужно учитывать то, что приснилось.

События в Украине и мире 27 марта

1513 — испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1841 — в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

1854 — в США Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

1860 — житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1918 — Молдавская Демократическая Республика вошла в состав королевства Румыния.

1928 — в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

1943 — Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1944 — в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, а в Каунасе фашисты убили около двух тысяч евреев.

1977 — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибли 583 человека.

1990 — в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1999 — война НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117.

2008 — запуск ракеты-носитель "Космос-3М" и четвертого космического аппарата — немецкого спутника SAR-Lupe.

Кто родился 27 марта

1416 — Франциск из Паолы (умер в 1507), итальянский священник, отшельник, католический святой, покровитель итальянских моряков.

1744 — Алексей Мусин-Пушкин (умер в 1817), граф, нашедший "Слово о полку Игореве".

1765 — Франц Ксавер фон Баадер (умер в 1841), немецкий врач и философ.

1781 — Александр Востоков, настоящая фамилия Остенек (умер в 1864); филолог, поэт, первый издатель "Остромирова Евангелия".

1797 — Альфред де Виньи (умер в 1863), французский писатель-романтик ("Моисей", "Потоп").

1824 — Иоганн Гитторф (умер в 1914), немецкий физик, открывший ионы.

1845 — Вильгельм Конрад Рентген (умер в 1923), немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии 1901 года.

1847 — Отто Валлах (умер в 1931), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.

1857 — Карл Пирсон (умер в 1936), английский математик, биохимик, философ.

1863 — Генри Ройс (умер в 1933), английский промышленник, сэр, основатель компании "Роллс Ройс".

1868 — Патти Смит Хилл (умер в 1946), американский детский педагог, сочинившая самую известную песенку США "Happy Birthday to You" .

1879 — Эдвард Стайхен (умер в 1973), один из наиболее влиятельных мастеров в истории фотографии.

1942 — Майкл Йорк, английский киноактер ("Кабаре").

1950 — Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, клавишник группы Genesis.

1952 — Мария Шнайдер, французская киноактриса ("Последнее танго в Париже", "Калигула").

1963 — Квентин Тарантино — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер ("Криминальное чтиво", "От заката до рассвета"), обладатель премии "Оскар".

1971 — Дэвид Култхард, британский автогонщик, с 1994 по 2008 пилот "Формулы-1".

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