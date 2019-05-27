27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 мая в истории

27 мая отмечается день Сидора Фото: Pixabay

Сегодня – 147-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 218 дней. Именинники – Сидор, Леонтий, Максим и Никита. В Украине – День работников химической отрасли, в Нигерии – День детей.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.

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27 мая: какой сегодня праздник

27 мая в народном календаре называется днем Сидора Огуречника. Именно в этот день раньше высаживали огурцы на грядку. Считалось, если весь день простоит ясный, то они будут хорошо расти, и урожай выдастся отменный. Считалось, что после Сидора прекращают дуть холодные ветры. Главная примета дня: если на Сидора дует северный ветер – лето будет холодным.

Приметы на 27 мая

Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет.

Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди.

Теплая погода – огурцы хорошо уродятся.

Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай.

Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет.

Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет.

Ласточки рано прилетели – будет счастливый год.

Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.

Интересные и важные события в истории 27 мая

1657 – Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

1753 – окончено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 – императрица Екатерина ІІ основала город Одессу на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей.

1930 – день рождения скотча.

1931 – швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.

Кто родился 27 мая

1877 – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.

1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.

1960 – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.

1990 – Крис Колфер, американский актер.

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы рассказывали о церковных праздниках и постах в июне 2019 по дням.

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