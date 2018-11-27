27 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 27 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 27 ноября. Фото: pixabay

27 ноября - 331-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 34 дня. Именины - Петр, Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Гавриил, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Сергей, Федор, Филипп. На Кубе празднуют День чествования студентов, погибших от рук испанского правительства.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 27 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 ноября.

Какой православный праздник 27 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 27 ноября почитается память святого Филиппа, который относится к числу 12 апостолов, учеников Иисуса. В Евангелии от Иоанна говорится, что Филипп происходил из одного рода с Петром и Андреем, был призван в ученики одновременно с ними. Кроме того, он был женат и воспитывал дочерей, что является подтверждением того факта, что апостолы не были априори одинокими. Проповедуя христианство, Филипп прославился большим количеством чудес. Так, однажды он даже воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать.

Ранее 27 ноября выносили еду для домового за пределы избы. Это делалось для того, чтобы попросить домового сохранить скотину в течение зимы – верили, что после этого она не будет болеть. Также в это время заканчивались свадьбы. Начиналось прядение.

Народные приметы на 27 ноября

Иней утром 27 ноября – в следующем году будет богатый урожай овса.

Пошел дождь на Филиппа – по приметам, можно надеяться на богатый урожай пшеницы.

Ворона каркает 27 ноября – скоро будет оттепель Облачность или снегопад предвещают ненастный май.

Если инея на Филипповки нет, а день в целом выдается теплым, то будет неурожай.

Если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то, согласно приметам, до следующего года семьи не создашь.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 ноября

В 1895 году Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.

1914 – создана крупнейшая еврейская благотворительная организация Джойнт.

1918 – основана Национальная Академия Наук Украины.

1920 – началось Слуцкое восстание в защиту независимости Беларуси.

1989 – взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек. Теракт был организован по указанию наркобарона Пабло Эскобара.

Кто родился 27 ноября

В 1701 году родился Андерс Цельсий, шведский астроном, геолог и метеоролог.

1754 – Георг Форстер, немецкий писатель, этнограф, политик и путешественник.

1874 – Хаим Вейцман, первый президент Израиля.

1918 – Борис Патон, украинский ученый-металлург, президент АН Украины, первый Герой Украины.

1940 – Брюс Ли, гонконгский и американский актер и режиссер, мастер восточных единоборств.

1960 – Юлия Тимошенко, политик, бывший премьер-министр Украины.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.