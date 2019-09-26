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27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
27 сентября отмечается праздник Воздвижения Креста Господня 2019
27 сентября отмечается праздник Воздвижения Креста Господня 2019
Фото: Pixabay

Праздник Воздвижения Креста Господня 2019 православные украинцы отмечают ежегодно 27 сентября. Также на 27 сентября выпадает праздник сбора винограда в Швейцарии и фестиваль ремесел в Тоскане. Кроме того, отмечаем Всемирный день туризма (World Tourism Day), который учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

27 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю 27 сентября – Капустник. В селах было принято готовить пирожки с капустой и устраивать посиделки, которые продолжались в течение двух недель. Православная церковь 27 сентября отмечает праздник Воздвижение Креста Господня 2019. Существовал обычай, по которому в этот день запрещалось ходить в лес, чтобы не встретиться с медведем, который именно сейчас обустраивает себе берлогу. Также 27 сентября не начинали любых дел, поскольку они будут неудачными.

Приметы на 27 сентября

  • Холодный ветер 27 сентября – лето будет теплым.
  • Гуси высоко летят – весной будет наводнение.
  • Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.

27 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1802 – Киев получил возможность пользоваться Магдебургским правом.
  • 1825 – в Англии введена в строй первая железная дорога.
  • 1885 – в Харькове открыт первое в Российской империи и Украине высшее техническое учебное заведение – Южнорусский технологический институт.
  • 1895 – создана Нобелевская премия.
  • 1939 – нацисты захватили Варшаву.
  • 1961 – государство Сьерра-Леоне стала сотым государством-членом ООН.
  • 1977 – запущена в строй первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС.
  • 1990 – Советский Союз вступил в Интерпол.
  • 1998 – основана компания Google.
  • 2002 – певицу Мадонну объявили "самой выдающейся женщиной в истории музыки" по результатам опроса зрителей музыкального телеканала VH1.

Кто родился 27 сентября

  • 1803 – французский писатель Проспер Мериме.
  • 1863 – выдающийся российский пианист и дирижер Александр Зилоти.
  • 1871 – итальянская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Грация Деледда.
  • 1932 – российский публицист и писатель Фридрих Незнанский.
  • 1937 – украинский политик Василий Дурдинец.
  • 1978 – украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек).
  • 1983 – пятикратная параолимпийская чемпионка, Герой Украины Елена Юрковская.
  • 1984 – канадская певица Аврил Лавин.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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