28 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 апреля в истории
Какой сегодня праздник, 28 апреля? Всемирный день охраны труда. У православных христиан – Радоница-2020. Именины в этот день празднуют Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор и Трофим.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 апреля.
- Всемирный день охраны труда отмечается для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.
Радоница-2020 – день особого поминовения усопших, который выпадает на 9-й день после Пасхи. По церковным обычаям, поминальный день следует начать в храме, подать записку за упокой. Однако, учтите, что сейчас введен карантин из-за пандемии коронавируса.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 28 апреля
- Если видно в этот день разветвленные по кругу облака – последующие дни будут ясными и сухими.
- Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
- Нельзя в этот день работать допоздна – сильное несчастье накличешь.
- Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.
- Грачи играют – погода будет теплой и солнечной.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не очень богатым.
- Ясный день, а вечером на небе тучи сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
- Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.
- Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.
- Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.
- 1599 – английский парламент утвердил общую молельную книгу для англиканской церкви.
- 1621 – украинские православные священники написали "Протестацию", в которой обосновывали правомерность восстановления православной иерархии.
- 1686 – Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда "Математические начала натуральной философии".
- 1906 – начало работы Всемирной выставки Экспо-1906 в городе Милане, Италия.
- 1914 – в США запатентован воздушный кондиционер.
- 1945 – казнены итальянский диктатор Бенито Муссоллини и его любовница Клара Петаччи.
- 2001 – полет первого космического туриста – американца Денниса Тито.
- 2016 – с космодрома Восточный был осуществлен первый пуск ракеты.
- 1758 – Джеймс Монро, 5-й президент США.
- 1838 – Тобиас Ассер, голландский юрист, лауреат Нобелевской премии мира.
- 1906 – Курт Гедель, австро-американский логик, математик и философ математики.
- 1916 – Ферруччо Ламборгини, итальянский автопромышленник, создавший быстрые и дорогие автомобили спортивного класса.
- 1938 – Виктор Банников, советский и украинский футболист (вратарь), заслуженный мастер спорта СССР.
Читайте также:Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
- 1952 – Мэри Макдоннел, американская актриса.
- 1974 – Пенелопа Крус, испанская киноактриса, обладательница премии "Оскар" ("Пираты Карибского моря").
- 1981 – Джессика Альба, американская актриса ("Город Грехов", "Удачи Чак", "Фантастическая четверка").
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное