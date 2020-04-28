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28 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня праздник, 28 апреля? Всемирный день охраны труда. У православных христиан – Радоница-2020. Именины в этот день празднуют Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор и Трофим.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 апреля.

28 апреля – Радоница-2020
28 апреля – Радоница-2020
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Всемирный день охраны труда отмечается для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Какой сегодня праздник

Радоница-2020 – день особого поминовения усопших, который выпадает на 9-й день после Пасхи. По церковным обычаям, поминальный день следует начать в храме, подать записку за упокой. Однако, учтите, что сейчас введен карантин из-за пандемии коронавируса.

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Приметы на 28 апреля

  • Если видно в этот день разветвленные по кругу облака – последующие дни будут ясными и сухими.
  • Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
  • Нельзя в этот день работать допоздна – сильное несчастье накличешь.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.
  • Грачи играют – погода будет теплой и солнечной.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

  • По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не очень богатым.
  • Ясный день, а вечером на небе тучи сгущаются – скоро погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.
  • Луна или солнце при восходе и закате как бы искажаются – примета, извещающая о том, что будет тепло.
  • Кулики прилетели – весна уже к середине подходит.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1599 – английский парламент утвердил общую молельную книгу для англиканской церкви.
  • 1621 – украинские православные священники написали "Протестацию", в которой обосновывали правомерность восстановления православной иерархии.
  • 1686 – Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда "Математические начала натуральной философии".
  • 1906 – начало работы Всемирной выставки Экспо-1906 в городе Милане, Италия.
  • 1914 – в США запатентован воздушный кондиционер.
  • 1945 – казнены итальянский диктатор Бенито Муссоллини и его любовница Клара Петаччи.
  • 2001 – полет первого космического туриста – американца Денниса Тито.
  • 2016 – с космодрома Восточный был осуществлен первый пуск ракеты.

Кто родился 28 апреля

  • 1758 – Джеймс Монро, 5-й президент США.
  • 1838 – Тобиас Ассер, голландский юрист, лауреат Нобелевской премии мира.
  • 1906 – Курт Гедель, австро-американский логик, математик и философ математики.
  • 1916 – Ферруччо Ламборгини, итальянский автопромышленник, создавший быстрые и дорогие автомобили спортивного класса.
  • 1938 – Виктор Банников, советский и украинский футболист (вратарь), заслуженный мастер спорта СССР.

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  • 1952 – Мэри Макдоннел, американская актриса.
  • 1974 – Пенелопа Крус, испанская киноактриса, обладательница премии "Оскар" ("Пираты Карибского моря").
  • 1981 – Джессика Альба, американская актриса ("Город Грехов", "Удачи Чак", "Фантастическая четверка").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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