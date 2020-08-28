28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 августа в истории
Какой сегодня праздник, 28 августа? Успение Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Спожинки – в народном календаре. Также в этот день празднуют: День железнодорожника – в Литве, День авиации – в Польше, День молодежи – в Северной Корее, День бабушек и дедушек – в Мексике. Именины празднует Мария.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 августа.
- День молодежи празднуется в Северной Корее.
- Национальный день бабушек и дедушек отмечается в Мексике.
- День железнодорожника – профессиональный праздник чествует Литва.
- День авиации отмечается в Польше.
- День провозглашения королевства ежегодно отмечается в Черногории 28 августа.
28 августа православная церковь почитает великий день – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот день посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну. В праздник Успения в православных храмах проводятся торжественные богослужения. Также в этот день завершается строгий двухнедельный Успенский пост, который получил свое название от праздника.
В народе 28 августа отмечаются Спожинки. К этому дню завершалась жатва хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день ни в коем случае нельзя было ходить босиком по земле, а также обрабатывать ее острыми инструментами: кольями, лопатами и т.д.
Приметы дня:
- на Успение пора осень встречать;
- с дня Успения солнце засыпает;
- если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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