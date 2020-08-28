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28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 августа в истории

Какой сегодня праздник, 28 августа? Успение Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Спожинки – в народном календаре. Также в этот день празднуют: День железнодорожника – в Литве, День авиации – в Польше, День молодежи – в Северной Корее, День бабушек и дедушек – в Мексике. Именины празднует Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 августа.

28 августа: какой сегодня праздник
28 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День молодежи празднуется в Северной Корее.
  • Национальный день бабушек и дедушек отмечается в Мексике.
  • День железнодорожника – профессиональный праздник чествует Литва.
  • День авиации отмечается в Польше.
  • День провозглашения королевства ежегодно отмечается в Черногории 28 августа.

Какой сегодня праздник

28 августа православная церковь почитает великий день – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот день посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну. В праздник Успения в православных храмах проводятся торжественные богослужения. Также в этот день завершается строгий двухнедельный Успенский пост, который получил свое название от праздника.

В народе 28 августа отмечаются Спожинки. К этому дню завершалась жатва хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день ни в коем случае нельзя было ходить босиком по земле, а также обрабатывать ее острыми инструментами: кольями, лопатами и т.д.

Приметы дня:

  • на Успение пора осень встречать;
  • с дня Успения солнце засыпает;
  • если на Успение тепло, бабье лето в сентябре будет холодным.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1933 – в Англии полиция впервые применила радио для ловли преступника.
  • 1937 – в Японии основана автомобильная компания "Тойота".

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  • 1941 – в СССР принято решение о депортации немцев Поволжья в Сибирь и Среднюю Азию.
  • 1956 – в Киеве открыт памятник Ивану Франко.
  • 1991 – отправлено в отставку последнее правительство в истории СССР.

Кто родился 28 августа

  • 1749 – Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, мыслитель, государственный деятель.
  • 1867 – Умберто Джордано, итальянский композитор.
  • 1899 – Андрей Платонов, советский писатель, поэт, публицист.
  • 1925 – Аркадий Стругацкий, советский фантаст, один из братьев-писателей.
  • 1948 – Наталья Гундарева, советская актриса театра и кино.
  • 1969 – Джейсон Пристли, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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