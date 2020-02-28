28 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 февраля в истории

28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Православные христиане отмечают День святого Онисима. Именины празднуют Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 28 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 февраля.

28 февраля – День святого Онисима Фото: instagram.com/nataly.likebooks

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Цель праздника – поддержать престиж штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Также эта акция направлена на "стимулирование военнослужащих к добросовестному выполнению служебных обязанностей, развитие авиационных традиций и улучшение военно-патриотического воспитания".

28 февраля: какой праздник

28 февраля 2020 года – День святого Онисима. Считалось, что весна сегодня прогоняет зиму из своих владений, поэтому обычно 28 февраля было очень холодно. В этот день наши предки ждали с радостью, ведь зима заканчивалась, ждать тепла и солнца оставалось совсем недолго.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Приметы на 28 февраля

Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.

Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.

Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из наиболее точных.

Ярко-красный закат предвещает сильный снег.

Мало снега – ждите неурожая.

Что нельзя делать 28 февраля

В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не исполнятся.

Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

Что можно делать 28 февраля

Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

Интересные и важные события в Украине и мире

1835 – вышел в свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".

1854 – основана Республиканская партия США.

1935 – американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон.

1956 – в США запатентовали сетевой кабель для компьютеров.

1989 – в Венесуэле полиция, гвардия и армия подавили волнения, вызванные неолиберальными реформами правительства.

1991 – завершилась Война в Персидском заливе.

1994 – над Баня-Лукой произошел единственный известный воздушный бой в ходе Боснийской войны.

1995 – зарегистрирована Социал-демократическая партия Украины.

1998 – начало вооруженного конфликта, известного как Косовская война.

2013 – отречение от престола Бенедикта XVI.

Кто родился 28 февраля

1155 – Генрих Молодой, номинальный король Англии.

1533 – Мишель Монтень, французский философ.

1683 – Рене Антуан Реомюр, французский естествоиспытатель.

1901 – Лайнус Карл Полинг, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1954 года и Нобелевской премии мира 1962 года.

1942 – Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы The Rolling Stones.

1942 – Дино Дзофф, итальянский футбольный вратарь и тренер.

1944 – Зепп Майер, немецкий футбольный вратарь.

1963 – Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник групп "Ария" и "Маврин" (ранее "Маврик").

1981 – Игорь Харламов, участник телепроекта Comedy Club.

1984 – Каролина Куркова, чешская топ-модель.

1993 – Эммили де Форест, датская певица, победительница конкурса песни "Евровидение-2013".

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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