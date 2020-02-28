Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

28 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 февраля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:57

28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Православные христиане отмечают День святого Онисима. Именины празднуют Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 28 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 февраля.

28 февраля – День святого Онисима
28 февраля – День святого Онисима
Фото: instagram.com/nataly.likebooks

  • День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Цель праздника – поддержать престиж штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Также эта акция направлена на "стимулирование военнослужащих к добросовестному выполнению служебных обязанностей, развитие авиационных традиций и улучшение военно-патриотического воспитания".

28 февраля: какой праздник

28 февраля 2020 года – День святого Онисима. Считалось, что весна сегодня прогоняет зиму из своих владений, поэтому обычно 28 февраля было очень холодно. В этот день наши предки ждали с радостью, ведь зима заканчивалась, ждать тепла и солнца оставалось совсем недолго.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

    Читайте также:
    Масленица 2020: главные приметы праздника и что нельзя делать

    Приметы на 28 февраля

    • Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.
    • Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.
    • Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из наиболее точных.
    • Ярко-красный закат предвещает сильный снег.
    • Мало снега – ждите неурожая.

    Что нельзя делать 28 февраля

    • В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не исполнятся.
    • Чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

    Что можно делать 28 февраля

    • Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.
    • В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

    Интересные и важные события в Украине и мире

    • 1835 – вышел в свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".
    • 1854 – основана Республиканская партия США.
    • 1935 – американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон.
    • 1956 – в США запатентовали сетевой кабель для компьютеров.
    • 1989 – в Венесуэле полиция, гвардия и армия подавили волнения, вызванные неолиберальными реформами правительства.
    • 1991 – завершилась Война в Персидском заливе.
    • 1994 – над Баня-Лукой произошел единственный известный воздушный бой в ходе Боснийской войны.
    • 1995 – зарегистрирована Социал-демократическая партия Украины.
    • 1998 – начало вооруженного конфликта, известного как Косовская война.
    • 2013 – отречение от престола Бенедикта XVI.

    Кто родился 28 февраля

    • 1155 – Генрих Молодой, номинальный король Англии.
    • 1533 – Мишель Монтень, французский философ.
    • 1683 – Рене Антуан Реомюр, французский естествоиспытатель.
    • 1901 – Лайнус Карл Полинг, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1954 года и Нобелевской премии мира 1962 года.
    • 1942 – Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы The Rolling Stones.
    • 1942 – Дино Дзофф, итальянский футбольный вратарь и тренер.
    • 1944 – Зепп Майер, немецкий футбольный вратарь.
    • 1963 – Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник групп "Ария" и "Маврин" (ранее "Маврик").
    • 1981 – Игорь Харламов, участник телепроекта Comedy Club.
    • 1984 – Каролина Куркова, чешская топ-модель.
    • 1993 – Эммили де Форест, датская певица, победительница конкурса песни "Евровидение-2013".

    Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020.

    Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться
    Еще несколько материалов по теме:
    Масленица 2020: главные приметы праздника и что нельзя делать Масленица-2020: поздравления и открытки Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления Масленица 2020 - интересные обряды, приметы и запреты недели
    видео праздники Масленица приметы этот день в истории
    Источник: Сегодня
    Реклама

    Новости партнеров

    Как вкусно засолить сало, чтобы
    Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
    Фатальные съемки сериала
    Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
    Как вкусно приготовить дешевую рыбу
    Как вкусно приготовить дешевую рыбу
    Звезда
    Звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра

    Популярные статьи

    Вчера, 19:15Food

    Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

    Вчера, 14:58Fun

    Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

    Вчера, 11:10Fun

    "Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

    Вчера, 10:39Fun

    Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

    Вчера, 08:25Fun

    Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

    26 февраляШоу-бизнес

    Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

    26 февраляШоу-бизнес

    "Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

    26 февраляШоу-бизнес

    Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

    26 февраляПсихология

    Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

    25 февраляШоу-бизнес

    По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

    25 февраляШоу-бизнес

    44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

    25 февраляFun

    Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

    25 февраляFun

    Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

    25 февраляWellness

    Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

    25 февраляШоу-бизнес

    "Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

    25 февраляFood

    Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

    Новости партнеров

    Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
    Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
    Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
    Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
    Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
    Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
    Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
    Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
    Звезда
    Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото
    Что делать, если скрипят деревянные полы
    Что делать, если скрипят деревянные полы
    Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
    Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
    Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
    Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках