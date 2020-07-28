28 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июля в истории

Какой сегодня праздник, 28 июля?День крещения Киевской Руси – Украины, Международный день борьбы с гепатитом, День независимости Перу. День равноапостольного великого князя Владимира, Кирик и Улита – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Владимир, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июля.

28 июля: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

День крещения Киевской Руси – Украины – государственный праздник Украины, учрежденный в 2008 году и посвященный годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году.

– государственный праздник Украины, учрежденный в 2008 году и посвященный годовщине Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Международный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) – учрежден в честь дня рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита B.

– учрежден в честь дня рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, открывшего вирус гепатита B. День независимости – празднует Перу.

Какой сегодня праздник

28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира, в крещении получившего имя Василий, который крестил Киевскую Русь. Также отмечается собор Киевских святых и память святых отцов шести Вселенских Соборов.

В народе 28 июля вспоминаются Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Женщинам на Улиту полагалось хорошо отдохнуть.

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Приметы на 28 июля

в день Владимира солнце красно светит;

солнечные лучи в этот день целебные;

нельзя выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1741 – Витус Беринг на своем корабле доплыл до берегов Аляски.

1834 – в Киеве открылся университет им. святого Владимира.

1851 – сделана первая в мире фотография солнечного затмения.

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1858 – впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.

1858 – была впервые проведена аэрофотосъемка с высоты аэростата.

1914 – началась Первая мировая война.

1944 – во время Второй мировой войны от фашистов освобожден город Брест.

1980 – состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.

1991 – организован Союз офицеров Украины.

Кто родился 28 июля

1909 – Энне Бурда, немецкая издательница, создатель журнала Burda moden.

1923 – Владимир Басов, советский актер, режиссер, сценарист.

1925 – Барух Бламберг, американский химик, открывший вирус гепатита B.

1943 – Ричард Райт, английский музыкант, участник группы Pink Floyd.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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