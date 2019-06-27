28 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июня в истории
28 июня –179-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 186 дней. Именинники –Григорий, Ефрем, Касьян, Федор. В Украине отмечают День Конституции 2019.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июня.
Смотрите видео: довольны ли украинцы Конституцией
28 июня, в Украине отмечается национальный государственный праздник – День Конституции Украины 2019. Этот день приурочен к знаменательной дате 1996 года, когда была принята первая Конституция независимого государства.
28 июня по церковному календарю День Вита. Святой Вит был известен в европейских странах с давних времен. В Германии даже существовала примета, согласно которой, если 28 июня поклониться статуе святого Вита и помолиться ему, то это позволит избавиться от болезней и сохранить крепкое здоровье на ближайший год.
Однако наши предки этот день не очень любили, потому что 28 июня происходит множество различных несчастий. Особенно, на природе или на водоеме. В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку.
- Сны в этот день могут исполнятся. Но если в течение месяца этого не случится, то уже можно и не ждать.
- Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.
- Роса утром сильная – год будет урожайным.
- Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди.
- Кузнечики очень громко трещат – скоро будут сильные осадки.
- Облака на закате желтого цвета – значит, завтра будет дождь.
1569 – заключена Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, давшая начало Речи Посполитой.
1651 – началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.
1914 – начало Первой мировой войны.
1919 – был заключен Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну, и основана Лига Наций.
1922 – создана прокуратура Украины.
1940 – состоялось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
1967 – Израиль аннексировал восточный Иерусалим.
1577 – Питер Рубенс, известный фламандский живописец эпохи барокко.
1712 – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.
1902 – Ричард Чарльз Роджерс, популярный американский композитор.
1949 – Александр Панкратов-Черный, российский режиссер и актер.
1971 – Илон Маск, канадско-американский предприниматель, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors.
Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.
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