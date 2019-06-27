28 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июня в истории

28 июня отмечаем День Конституции Украины Фото: Depositphotos

28 июня –179-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 186 дней. Именинники –Григорий, Ефрем, Касьян, Федор. В Украине отмечают День Конституции 2019.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июня.

Смотрите видео: довольны ли украинцы Конституцией

Какой сегодня праздник 28 июня, что можно и нельзя делать

28 июня, в Украине отмечается национальный государственный праздник – День Конституции Украины 2019. Этот день приурочен к знаменательной дате 1996 года, когда была принята первая Конституция независимого государства.

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28 июня по церковному календарю День Вита. Святой Вит был известен в европейских странах с давних времен. В Германии даже существовала примета, согласно которой, если 28 июня поклониться статуе святого Вита и помолиться ему, то это позволит избавиться от болезней и сохранить крепкое здоровье на ближайший год.

Однако наши предки этот день не очень любили, потому что 28 июня происходит множество различных несчастий. Особенно, на природе или на водоеме. В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку.

День Конституции Украины: приметы на этот день

Сны в этот день могут исполнятся. Но если в течение месяца этого не случится, то уже можно и не ждать.

Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.

Роса утром сильная – год будет урожайным.

Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди.

Кузнечики очень громко трещат – скоро будут сильные осадки.

Облака на закате желтого цвета – значит, завтра будет дождь.

28 июня: важные и интересные события в истории

1569 – заключена Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, давшая начало Речи Посполитой.

1651 – началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.

1914 – начало Первой мировой войны.

1919 – был заключен Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну, и основана Лига Наций.

1922 – создана прокуратура Украины.

1940 – состоялось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

1967 – Израиль аннексировал восточный Иерусалим.

Кто родился 28 июня

1577 – Питер Рубенс, известный фламандский живописец эпохи барокко.

1712 – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.

1902 – Ричард Чарльз Роджерс, популярный американский композитор.

1949 – Александр Панкратов-Черный, российский режиссер и актер.

1971 – Илон Маск, канадско-американский предприниматель, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

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