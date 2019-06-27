Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

28 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июня в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:59
28 июня отмечаем День Конституции Украины
28 июня отмечаем День Конституции Украины
Фото: Depositphotos

28 июня –179-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 186 дней. Именинники –Григорий, Ефрем, Касьян, Федор. В Украине отмечают День Конституции 2019.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июня.

Смотрите видео: довольны ли украинцы Конституцией

Какой сегодня праздник 28 июня, что можно и нельзя делать

28 июня, в Украине отмечается национальный государственный праздник – День Конституции Украины 2019. Этот день приурочен к знаменательной дате 1996 года, когда была принята первая Конституция независимого государства.

Читайте также
Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

28 июня по церковному календарю День Вита. Святой Вит был известен в европейских странах с давних времен. В Германии даже существовала примета, согласно которой, если 28 июня поклониться статуе святого Вита и помолиться ему, то это позволит избавиться от болезней и сохранить крепкое здоровье на ближайший год. 
Однако наши предки этот день не очень любили, потому что 28 июня происходит множество различных несчастий. Особенно, на природе или на водоеме. В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку.  

День Конституции Украины: приметы на этот день

  • Сны в этот день могут исполнятся. Но если в течение месяца этого не случится, то уже можно и не ждать.
  • Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.
  • Роса утром сильная – год будет урожайным.
  • Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди.
  • Кузнечики очень громко трещат – скоро будут сильные осадки.
  • Облака на закате желтого цвета – значит, завтра будет дождь.

28 июня: важные и интересные события в истории

1569 – заключена Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, давшая начало Речи Посполитой.

1651 – началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.

1914 – начало Первой мировой войны.

1919 – был заключен Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну, и основана Лига Наций.

1922 – создана прокуратура Украины.

1940 – состоялось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

1967 – Израиль аннексировал восточный Иерусалим.

Кто родился 28 июня

1577 – Питер Рубенс, известный фламандский живописец эпохи барокко.

1712 – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.

1902 – Ричард Чарльз Роджерс, популярный американский композитор.

1949 – Александр Панкратов-Черный, российский режиссер и актер.

1971 – Илон Маск, канадско-американский предприниматель, основатель PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс День Конституции Украины 2019: дата и значение государственного праздника День Конституции Украины 2019: поздравления, открытки, стихи и проза Когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника
видео праздник приметы этот день в истории День Конституции
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Сегодня, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

Вчера, 13:32Шоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Вчера, 11:17Fun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Вчера, 10:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:30Стиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Вчера, 08:39Fun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

Вчера, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

25 июняШоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

25 июняШоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

25 июняFun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

25 июняШоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

25 июняТехно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Новости партнеров

Красотки 80-х: как они выглядели до появления фотошопа
Красотки 80-х: как они выглядели до появления фотошопа
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Лера Кудрявцева уже не может скрыть округлившиеся формы
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь