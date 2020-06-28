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28 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июня в истории

Какой сегодня праздник, 28 июня? День Конституции Украины, День молодежи Украины, Международный день пирсинга, Святителя Ионы, пророка Амоса – в православном календаре, день Фита и Амоса – в народном календаре. Именины празднуют: Августин, Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Семен, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июня.

28 июня: какой сегодня праздник
28 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День Конституции Украины – национальный государственный праздник, приуроченный к принятию в 1996 году первой Конституции независимого государства Украины.
  • День молодежи – ежегодно празднуется в Украине и Беларуси юношами и девушками в последнее воскресенье июня.
  • День молодежных и детских общественных организаций Украины – отмечается вместе с Днем молодежи в последнее воскресенье июня с целью содействия развитию детского и молодежного общественного движения в Украине.
  • Международный день пирсинга ( International Body Piercing Day) – празднуют все любители и поклонники этого вида украшения тела.

Какой сегодня праздник

28 июня православная церковь чтит день памяти Святителя Ионы и пророка Амоса.

В народе 28 июня отмечается день Фита и Амоса. Считалось, что это последний день, когда еще можно сеять рожь для хорошего урожая. Также в этот период вызревает овес.

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Приметы на 28 июня:

  • дождь на Фита – плохо для жита;
  • а вот на Амоса хорошо растет овес;
  • нельзя пускать домашний скот в поля, чтобы животные не объелись сочной зеленью.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1569 – заключена Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, давшая начало Речи Посполитой.
  • 1651 – началась Берестецкая битва между войском Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой.
  • 1914 – начало Первой мировой войны.

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  • 1919 – основана Лига Наций.
  • 1922 – создана прокуратура Украины.
  • 1940 – присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
  • 1996 – принята первая Конституция Украины.

Кто родился 28 июня

  • 1577 – Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.
  • 1712 – Жан Жак Руссо, французский писатель и философ эпохи Просвещения.
  • 1902 – Ричард Чарльз Роджерс, американский композитор.
  • 1949 – Александр Панкратов-Черный, российский режиссер и актер.
  • 1971 – Илон Маск, американский предприниматель, основатель "PayPal", "SpaceX", "Tesla Motors".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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