29 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 29 апреля? Международный день танца, а также День независимости Израиля. В народном календаре – день Хионии, Агапии, Ирины. Именины празднуют: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Василиса, Галина, Ирина и Ника.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 апреля.

Международный день танца. Праздник начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра – реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".

29 апреля – день Хионии, Агапии, Ирины Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

День независимости Израиля – главный государственный праздник страны. Он отмечается ежегодно во вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра, в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.

Какой сегодня праздник

Сегодня чествуют трех сестер: Хионию, Агапию, Ирину (Арину). 29 апреля считался лучшим днем для работы в огороде. В это время надо белить деревья, сажать овощи. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

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Приметы на 29 апреля

Зацвела ольха – можно сеять гречку.

Громкий гром – к богатому урожаю хлеба.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Сны с 28 на 29 апреля не осуществляются.

Интересные и важные события в Украине и мире

998 – по приказу императора Священной Римской империи Оттона III казнен лидер восстания против Папы римского Григория V патриций Иоанн Кресценций.

1882 – в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

1884 – Оксфордский университет согласился допускать женщин-студентов к экзаменам.

1897 – английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

1913 – эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния.

1918 – Центральная Рада приняла конституцию Украинской народной республики, которая так и не вступила в силу.

1945 – освобождение союзниками концлагеря Дахау.

1961 – хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.

1978 – в Дании отменена смертная казнь.

1982 – население Китая превысило миллиард человек.

1992 – Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

2011 – свадьба герцогини Кэтрин Элизабет Кембриджской и герцога Кембриджского Принца Уильяма.

Кто родился 29 апреля

1727 – Жан-Жорж Новер, французский хореограф, реформатор балета.

1785 – Карл Дрез, немецкий изобретатель, в честь которого названа дрезина.

1859 – Афанасий Булгаков, русский богослов и церковный историк, отец писателя Михаила Булгакова.

1931 – Лонни Донеган – "король" музыки скиффл (тип народной музыки – пение с аккомпанементом, сочетающее элементы английских фолк-куплетов и американского диксиленда), британский музыкант.

1970 – Ума Турман, американская актриса и бывшая модель. Стала знаменитой после выхода фильма "Опасные связи". После роли, исполненной в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино, номинирована на премии "Оскар", "Золотой Глобус" и BAFTA.

1973 – Давид Белль, французский актер, лидер мирового паркур-движения, основатель паркура.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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