Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

29 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня праздник, 29 апреля? Международный день танца, а также День независимости Израиля. В народном календаре – день Хионии, Агапии, Ирины. Именины празднуют: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Василиса, Галина, Ирина и Ника.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 апреля.

  • Международный день танца. Праздник начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра – реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".

29 апреля – день Хионии, Агапии, Ирины
29 апреля – день Хионии, Агапии, Ирины
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • День независимости Израиля – главный государственный праздник страны. Он отмечается ежегодно во вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра, в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.

Какой сегодня праздник

Сегодня чествуют трех сестер: Хионию, Агапию, Ирину (Арину). 29 апреля считался лучшим днем для работы в огороде. В это время надо белить деревья, сажать овощи. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 29 апреля

  • Зацвела ольха – можно сеять гречку.
  • Громкий гром – к богатому урожаю хлеба.
  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
  • Сны с 28 на 29 апреля не осуществляются.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 998 – по приказу императора Священной Римской империи Оттона III казнен лидер восстания против Папы римского Григория V патриций Иоанн Кресценций.
  • 1882 – в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.
  • 1884 – Оксфордский университет согласился допускать женщин-студентов к экзаменам.
  • 1897 – английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

  • 1913 – эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния.
  • 1918 – Центральная Рада приняла конституцию Украинской народной республики, которая так и не вступила в силу.
  • 1945 – освобождение союзниками концлагеря Дахау.
  • 1961 – хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.
  • 1978 – в Дании отменена смертная казнь.
  • 1982 – население Китая превысило миллиард человек.
  • 1992 – Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.
  • 2011 – свадьба герцогини Кэтрин Элизабет Кембриджской и герцога Кембриджского Принца Уильяма.

Кто родился 29 апреля

  • 1727 – Жан-Жорж Новер, французский хореограф, реформатор балета.
  • 1785 – Карл Дрез, немецкий изобретатель, в честь которого названа дрезина.
  • 1859 – Афанасий Булгаков, русский богослов и церковный историк, отец писателя Михаила Булгакова.
  • 1931 – Лонни Донеган – "король" музыки скиффл (тип народной музыки – пение с аккомпанементом, сочетающее элементы английских фолк-куплетов и американского диксиленда), британский музыкант.

Читайте также:
Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

  • 1970 – Ума Турман, американская актриса и бывшая модель. Стала знаменитой после выхода фильма "Опасные связи". После роли, исполненной в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино, номинирована на премии "Оскар", "Золотой Глобус" и BAFTA.
  • 1973 – Давид Белль, французский актер, лидер мирового паркур-движения, основатель паркура.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля Церковные праздники и посты в мае 2020 по дням Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
видео праздники приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
50-річний Дмитро Маліков налякав постарілим виглядом (фото)
50-річний Дмитро Маліков налякав постарілим виглядом (фото)
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов

Популярные статьи

Вчера, 19:39Fun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вчера, 19:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 18:15Food

Как приготовить сочный шашлык из свинины

Вчера, 17:40Food

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

Вчера, 16:10Шоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Вчера, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Вчера, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

27 апреляШоу-бизнес

"Я схожу с ума": Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в Голосі країни

27 апреляTravel

Без этого не будут пускать в самолет: что ждет авиапассажиров после карантина

27 апреляFood

Как правильно варить яйца: разные способы

26 апреляFood

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

26 апреляWellness

Когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога

26 апреляFun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Новости партнеров

Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Как выглядят мамы российских знаменитостей
Как выглядят мамы российских знаменитостей
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса
Отбивные с помидором и сыром в духовке: рецепт
Отбивные с помидором и сыром в духовке: рецепт