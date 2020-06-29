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29 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 июня в истории

Какой сегодня праздник, 29 июня? Международный день тропиков, День святых апостолов Петра и Павла – у католиков, преподобного Тихона Медынского – в православном календаре, Тихон Тихий – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июня.

29 июня: какой сегодня праздник
29 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день тропиков ( International Day of the Tropics) – учрежден под эгидой ООН и отмечается ежегодно с 2016 года с целью освещение проблем народов, проживающих на территории тропической природной зоны.
  • День памяти Винной битвы (Batalla del Vino) – ежегодный фестиваль вина проводится в Испании, Венесуэле, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Мальте, Перу и других странах.
  • День святых апостолов Петра и Павла – отмечается у западных христиан.

Какой сегодня праздник

29 июня в православной церкви чтится день памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Моисея Оптинского. Также в этот день чтится перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.

В народе 29 июня почитается Тихон Тихий. Считалось, что в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам и даже птицы затихают, кроме соловья, который продолжает свои трели до Петрова дня.

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Приметы на 29 июня

  • на Тихона Солнце идет тише.
  • у Земли самый тихий ход в году.
  • на Тихона завершается поздний сев яровых.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1916 – первый полет самолета "Боинг".
  • 1945 – Закарпатье присоединилось к УССР согласно договору между СССР и Чехословакией.

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  • 1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.
  • 1974 – британский музыкальный хит-парад возглавил француз Шарль Азнавур с песней She.
  • 2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.

Кто родился 29 июня

  • 1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
  • 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
  • 1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.
  • 1948 – Иэн Пэйс, английский музыкант, ударник группы Deep Purple.
  • 1964 – Сосо Павлиашвили, грузинский эстрадный певец и композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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