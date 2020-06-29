29 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 июня в истории
Какой сегодня праздник, 29 июня? Международный день тропиков, День святых апостолов Петра и Павла – у католиков, преподобного Тихона Медынского – в православном календаре, Тихон Тихий – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июня.
- Международный день тропиков ( International Day of the Tropics) – учрежден под эгидой ООН и отмечается ежегодно с 2016 года с целью освещение проблем народов, проживающих на территории тропической природной зоны.
- День памяти Винной битвы (Batalla del Vino) – ежегодный фестиваль вина проводится в Испании, Венесуэле, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Мальте, Перу и других странах.
- День святых апостолов Петра и Павла – отмечается у западных христиан.
29 июня в православной церкви чтится день памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Моисея Оптинского. Также в этот день чтится перенесение мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.
В народе 29 июня почитается Тихон Тихий. Считалось, что в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам и даже птицы затихают, кроме соловья, который продолжает свои трели до Петрова дня.
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Приметы на 29 июня
- на Тихона Солнце идет тише.
- у Земли самый тихий ход в году.
- на Тихона завершается поздний сев яровых.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1916 – первый полет самолета "Боинг".
- 1945 – Закарпатье присоединилось к УССР согласно договору между СССР и Чехословакией.
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- 1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.
- 1974 – британский музыкальный хит-парад возглавил француз Шарль Азнавур с песней She.
- 2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.
- 1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
- 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
- 1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.
- 1948 – Иэн Пэйс, английский музыкант, ударник группы Deep Purple.
- 1964 – Сосо Павлиашвили, грузинский эстрадный певец и композитор.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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