29 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 июня в истории

29 июня отмечаем день Тихона Фото: Pixabay

29 июня – 180-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 185 дней. Именинники – Тихон. На Сейшельских островах празднуют День независимости. Во многих городах Испании, а также Венесуэлы, Колумбии, Чили, Коста-Рики, Мальты, Перу проходит ежегодная Винная битва. Кроме того, 29 июня Международный день тропиков – этот праздник. Этот международный день был установлен с целью повысить осведомленность людей об уникальности тропиков и о существующих проблемах этой климатической зоны планеты.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 29 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июня.

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Какой сегодня праздник 29 июня, что можно и нельзя делать

Согласно народному календарю сегодня почитают Тихона. Все полевые работы по высадке сельскохозяйственных культур до этого дня уже должны быть закончены, оставалось только ждать будущего урожая и ухаживать за ним. Одним из способов сделать будущий урожай богаче было внесение навоза. 29 июня люди удобряли почву, а потом устраивали толоки. Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином. На Тихона начинает цвести зверобой, а также наступает пора "зрелого" лета. Крестьяне верили, что до 29 июня – лето "молодое".

Приметы 29 июня

Туман на Тихона – к урожаю грибов.

Кузнечики затихли на лугу – к непогоде.

Воробьи на Тихона весело летают и дерутся – день будет солнечным.

На день Тихона все затихает. Нужно сказать, что эта примета впоследствии была доказана научно. Так, астрономы подсчитали, что в конце июня месяца, как раз к 29 июня, Земля начинает двигаться по орбите несколько медленнее, чем, например, в январе.

29 июня: важные и интересные события в истории

1916 – состоялся первый полет самолета "Боинг".

1945 – Закарпатье присоединилось к УССР согласно договору между СССР и Чехословакией.

1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.

1974 – британский музыкальный хит-парад возглавил француз Шарль Азнавур с песней She.

2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.

29 июня: в этот день родились

1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.

1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.

1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.

1948 – Иэн Пэйс, английский музыкант, ударник группы Deep Purple.

1964 – Сосо Павлиашвили, грузинский эстрадный певец и композитор.

1978 – Николь Шерзингер, американская певица и актриса украинского происхождения.

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