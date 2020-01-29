29 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 января в истории

29 января отмечаем день Петра Вериги Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

29 января в Украине отмечают День памяти героев Крут, День работников пожарной охраны, День мобилизации против угрозы ядерной войны. По народному календарю – день Петра Вериги. Именины отмечают: Иван, Максим, Петр и Неонила.

"Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 29 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 января.

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Какой праздник 29 января

В народном календаре 29 января – Петра Вериги. Зима уверенно шла на убыль, о чем свидетельствовало ослабление ледового покрова на реках. До Петра Вериги половина зимы уже была позади. Люди съедали половину всех запасов на зиму, а скот – половину корма. 29 января категорически запрещалось стирать. Этот день использовали, чтобы заготовить древесину и расчистить лесные участки под посев зерновых культур.

Приметы на 29 января

Метель 29 января – к дождливому лету.

Ветер с севера на Петра – к сильным морозам.

Сильный мороз 29 января – лето будет жарким.

Интересные и важные события в Украине и мире

1616 – голландскими мореплавателями Якобом Лемером и Виллема Схаутеном было открыто крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн.

1805 – подписан указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по возрасту (после Львовского университета) университета современной Украины.

1856 – королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны — "Крест Виктории".

1896 – американский физик Эмиль Груббе впервые использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1918 – состоялся бой под Крутами. На станции Круты состоялся бой между отрядами украинских студентов и юнкеров с большевистскими отрядами Муравьева.

1921 – для Германии была определена сумма военных репараций – 226 миллиардов золотом должны быть выплачены в течение 42-х лет.

Кто родился 29 января

1475 – выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения, автор портрета Микеланджело Буджардини Джулиано.

1773 – автор шкалы твердости материалов, немецкий ученый Карл Мос.

1860 – русский писатель украинского происхождения, дарматург Антон Чехов.

1866 – французский писатель, Нобелевский лауреат Ромен Роллан.

1918 – американский актер Джон Форсайт.

1954 – известная американская ведущая Опра Уинфри.

1970 – американская актриса и модель Хитер Грэхем.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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