3 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 апреля в истории

Какой праздник 3 апреля 2020 года? Всемирный день вечеринки 2020. В народном календаре – Кирилла Катаника. Именины празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 3 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 апреля.

Всемирный день вечеринки 2020. История этого праздника перекликается с американским фантастическим романом "Полет". Повествование этой книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США организовали первый День вечеринок, который прошел под девизом: "Вечеринка – это противоположность войны".

Какой праздник 3 апреля: что нельзя делать

В народном календаре 3 апреля – Кирилла Катаника. В этот день запрещено было смотреть на звездное небо, чтобы не навлечь на семью несчастье.

3 апреля – День Кирилла Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 3 апреля

Гроза 3 апреля – год будет урожайным.

Цветет мать-и-мачеха – вскоре станет тепло.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Комары появились 3 апреля – ждите потепления.

Синие тучи на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо.

Интересные и важные события в Украине и мире

1502 – началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1829 – день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

1879 – София провозглашена столицей Болгарии.

1885 – немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель – в половину лошадиной силы.

1933 – самолет впервые перелетел через Эверест.

1936 – премьера пьесы украинского писателя Александра Корнейчука "Платон Кречет".

1966 – советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

1968 – премьера фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Впоследствии фильм был признан лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.

1972 – после 20-летнего отсутствия Чарли Чаплин вернулся в США.

2007 – электропоездом V150 был установлен новый рекорд скорости для поездов – 574,8 км/ч.

Кто родился 3 апреля

1783 – Вашингтон Ирвинг, американский писатель ("Альгамбра", "Рассказы путешественника")

1918 – Олесь Гончар, украинский советский писатель ("Собор", "Тронка").

1924 – Марлон Брандо, американский актер ("Крестный отец", "В порту", "Сухой белый сезон"), обладатель двух "Оскаров".

1930 – Гельмут Коль, федеральный канцлер ФРГ (1982–1990), канцлер объединенной Германии (1990–1998).

1958 – Алек Болдуин, американский актер("Охота за "Красным октябрем", "Тень", "Нюрнберг").

1961 – Эдди Мерфи, американский актер ("Полицейский из Беверли-Хиллз", "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл") кинорежиссер, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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