3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 августа в истории

3 августа – день Онисима Фото: Pixabay

Сегодня, 3 августа, 215-й день года по григорианскому календарю. Жо окончания года осталось 150 дней. Именинники – Иван, Онисим, Онуфрий, Семен (Симеон). На Ямайке и в Нигере празднуют День независимости, а в Экваториальной Гвинее – День армии.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 3 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 августа.

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3 августа: какой сегодня праздник и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Онисима или Семена-Летопроводца. Считалось, что 3 августа после обеда начинается осень. День посвящали посеву озимых и сбору урожая яблок. Существовал обычай на Онисима выполнять всю работу молча, ведь Онисим жил в одно время с Феодором-молчуном.

Приметы на 3 августа

Гроза на Онисима – к теплой осени.

На муравейниках появились большие кучи – зима будет холодной.

Сильная роса 3 августа – к плохому урожаю льна.

3 августа: интересные и важные события в истории

1492 – Христофор Колумб отправился в свое первое плавание, чтобы открыть западный путь в Индию.

1778 – состоялось открытие оперного театра La Scala в Милане.

1907 – воскресенье объявлено в Португалии выходным.

1908 – состоялось открытие метрополитена в Филадельфии.

1914 – первая судна прошли по Панамскому каналу.

1929 – в Ростове-на-Дону начала работать первая в Советском Союзе автоматическая телефонная станция.

1935 – в школах Украины появился новый предмет — физкультура.

1940 – Литва вошла в состав Советского Союза.

1949 – в Америке основана Национальная баскетбольная ассоциация.

1957 – запущена первая советская межконтинентальная ракета Р-7.

1988 – из советской тюрьмы досрочно был освобожден немец Матиас Руст, который в 1987 году посадил свой самолет на московской Красной площади.

2003 – Майк Тайсон признал себя банкротом.

Кто родился 3 августа

1811 – изобретатель безопасного лифта, американский инженер Элиша Отис.

1819 – украинский общественный деятель Григорий Галан.

1951 – канадский хоккеист Марсель Дионн.

1957 – украинский политик Илья Умеров.

1981 – украинская штангистка, чемпионка и рекордсменка мира Наталья Скакун.

1989 – украинский футболист Ярослав Ракицкий.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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