3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 августа в истории
Сегодня, 3 августа, 215-й день года по григорианскому календарю. Жо окончания года осталось 150 дней. Именинники – Иван, Онисим, Онуфрий, Семен (Симеон). На Ямайке и в Нигере празднуют День независимости, а в Экваториальной Гвинее – День армии.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 3 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 августа.
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По народному календарю сегодня – день Онисима или Семена-Летопроводца. Считалось, что 3 августа после обеда начинается осень. День посвящали посеву озимых и сбору урожая яблок. Существовал обычай на Онисима выполнять всю работу молча, ведь Онисим жил в одно время с Феодором-молчуном.
Приметы на 3 августа
- Гроза на Онисима – к теплой осени.
- На муравейниках появились большие кучи – зима будет холодной.
- Сильная роса 3 августа – к плохому урожаю льна.
1492 – Христофор Колумб отправился в свое первое плавание, чтобы открыть западный путь в Индию.
1778 – состоялось открытие оперного театра La Scala в Милане.
1907 – воскресенье объявлено в Португалии выходным.
1908 – состоялось открытие метрополитена в Филадельфии.
1914 – первая судна прошли по Панамскому каналу.
1929 – в Ростове-на-Дону начала работать первая в Советском Союзе автоматическая телефонная станция.
1935 – в школах Украины появился новый предмет — физкультура.
1940 – Литва вошла в состав Советского Союза.
1949 – в Америке основана Национальная баскетбольная ассоциация.
1957 – запущена первая советская межконтинентальная ракета Р-7.
1988 – из советской тюрьмы досрочно был освобожден немец Матиас Руст, который в 1987 году посадил свой самолет на московской Красной площади.
2003 – Майк Тайсон признал себя банкротом.
1811 – изобретатель безопасного лифта, американский инженер Элиша Отис.
1819 – украинский общественный деятель Григорий Галан.
1951 – канадский хоккеист Марсель Дионн.
1957 – украинский политик Илья Умеров.
1981 – украинская штангистка, чемпионка и рекордсменка мира Наталья Скакун.
1989 – украинский футболист Ярослав Ракицкий.
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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