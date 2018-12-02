3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 3 декабря в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 3 декабря. Фото: pixabay.com

3 декабря - 337-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 28 дней. Именины - Илларион, Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исаакий, Фекла. 3 декабря - Международный день инвалидов.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 3 декабря 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 декабря.

Какой православный праздник 3 декабря – что нельзя делать

В православной церкви 3 декабря - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами.

Верили, что нечисть, несмотря на стужу, в день Прокла может выскочить из-под земли в любой момент и навредить человеку. Именно поэтому, были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили.

Народные приметы на 3 декабря

Если снег в этот день пойдет, то 3 июня будет дождливая погода.

Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.

Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 декабря

В 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезен картофель.

1810 – Англия отбила у французов Маврикий.

1971 – начало третьей индо-пакистанской войны.

1989 – президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.

1992 – отправлено первое СМС сообщение.

Кто родился 3 декабря

В 1596 году родился Николо Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов.

1722 – Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог.

1895 – Анна Фрейд, британский психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда.

1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец.

1960 - Джулианна Мур, американская актриса, обладательница "Оскара".

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.