3 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 3 декабря в истории, что нельзя делать
3 декабря - 337-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 28 дней. Именины - Илларион, Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исаакий, Фекла. 3 декабря - Международный день инвалидов.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 3 декабря 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 декабря.
Какой православный праздник 3 декабря – что нельзя делать
В православной церкви 3 декабря - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста. Получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания, а также овладел ораторским искусством, что и позволило ему проповедовать христианство. Известно, что именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну. Уже после смерти последнего Прокл занимает пост епископа. В этом сане он активно проповедовал, всячески изобличая ересь и язычество. Помимо этого, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами.
Верили, что нечисть, несмотря на стужу, в день Прокла может выскочить из-под земли в любой момент и навредить человеку. Именно поэтому, были распространены защитные заговоры, которые произносили, и приметы, в которые верили.
Народные приметы на 3 декабря
- Если снег в этот день пойдет, то 3 июня будет дождливая погода.
- Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.
- Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.
- Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.
- Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.
- Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.
- Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.
Интересные и важные события в Украине и мире 3 декабря
В 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезен картофель.
1810 – Англия отбила у французов Маврикий.
1971 – начало третьей индо-пакистанской войны.
1989 – президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.
1992 – отправлено первое СМС сообщение.
Кто родился 3 декабря
В 1596 году родился Николо Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов.
1722 – Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог.
1895 – Анна Фрейд, британский психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда.
1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец.
1960 - Джулианна Мур, американская актриса, обладательница "Оскара".
Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.