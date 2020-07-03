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3 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 июля в истории

Какой сегодня праздник, 3 июля? День Независимости – в Беларуси и Алжире, Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов; день памяти священномученика Мефодия – в православном календаре; Мефодий Перепелятник – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июля.

3 июля: какой сегодня праздник
3 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День Независимости – празднуется в Республике Беларусь и Алжире.
  • День ГАИ (ГИБДД) – отмечается в России.
  • Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag Free Day) – экологический день, который проводится с целью сохранения окружающей среды от пластика.
  • День в стороне от солнца (Stay Out of the Sun Day) – необычный праздник, призывающий людей побыть в тени и дать коже отдохнуть от жарких солнечных лучей.

Какой сегодня праздник

3 июля в православной церкви чтится день памяти священномученика Мефодия, eпископа Патарского, святителя Мины, епископа Полоцкого, благоверного князя Глеба Владимирского. А также проводится празднование Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

В народе 3 июля чествуется Мефодий Перепелятник. Считалось, что к этому дню поспевали хлеба и слетались перепела. Начинался сезон легкой охоты.

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Приметы на 3 июля

  • если на Мефодия охотник подстрелит перепелку, ему будет сопутствовать удача.
  • дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней.
  • если на Мефодия паук плетет паутину – будет сухо и ясно.
  • а вот если паутины нет – к долгому дождю.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1885 – в Америке украинские эмигранты создали первое товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".
  • 1916 – в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера "Титаник".

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  • 1928 – в Америке в продаже появились первые телевизоры.
  • 1936 – в СССР создана Госавтоинспекция (ГАИ).
  • 1944 – город Минск освобожден от фашистских захватчиков.

Кто родился 3 июля

  • 1883 – Франц Кафка, чешский писатель и философ.
  • 1894 – Зинаида Райх, русская актриса, жена Сергея Есенина, Всеволода Мейерхольда.
  • 1927 – Кен Рассел, английский кинорежиссер.
  • 1932 – Вадим Ильенко, украинский оператор и режиссер.
  • 1962 – Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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