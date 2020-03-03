3 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 марта в истории

Какой праздник отмечают 3 марта 2020 года? Всемирный день писателя, Международный день охраны здоровья уха и слуха и Всемирный день дикой природы. В народном календаре – день Ярила. Именины отмечают: Василий, Виктор и Лев.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 3 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 марта.

Всемирный день писателя . Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей.

. Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей. Всемирный день дикой природы . Этот праздник учрежден, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью.

. Этот праздник учрежден, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Международный день охраны здоровья уха и слуха. Предполагается, что в этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

3 марта: какой праздник

В народном календаре 3 марта – День Ярила. 3 марта хозяйки пекли специальные пирожки из овсяной муки, которыми угощали нищих и попрошаек. Считалось, что так весна придет гораздо быстрее. Также на Ярилу женщины пекли овсяное печенье и раскладывали его во дворе, чтобы во двор слетелись перелетные птицы, которые несут на своих крыльях весну

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Народные приметы на 3 марта

Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.

Услышать гром – к плодородию.

Заяц перебежит дорогу – к неудаче.

Девушка палец иглой уколет – к похвале.

Сухой день – к хорошему урожаю.

Звезды на небе мерцают – к холоду.

Если человек, который идет домой, споткнется, дома его ждет ссора.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

Что можно делать 3 марта

Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1842 – в США впервые в мире приняли закон, регламентирующий детский труд.

1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (теперь – Национальная парламентская библиотека Украины).

1919 – из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.

1945 – открылась Львовская областная картинная галерея.

1974 – катастрофа DC-10 под Парижем, взлетевшего с аэродрома Орли, погибли 346 человек.

1994 – Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

2005 – Стив Фоссетт на самолете Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли.

Кто родился 3 марта

1880 – Лев Щерба, филолог, педагог, академик.

1925 – Римма Маркова, артистка ("Жизнь и приключения Мишки Япончика").

1961 – Вячеслав Иваненко, легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров.

1982 – Джессика Бил, американская актриса ("Хичкок"), модель и певица.

1984 – Александр Семин, чемпион мира по хоккею 2008 года.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

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