3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 мая в истории

Сегодня - 3 мая Фото: pixabay

Сегодня 123-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 242 дня. Именинники – Анастасий, Гавриил, Григорий, Александр, Федор. Всемирный День свободы прессы, Международный день молчания, в Польше и Японии отмечают День конституции, в Сьерра-Леоне – День независимости.

Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласил 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day).

Всемирный день Солнца

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.

Народные приметы на 3 мая

Пласт сухой – примета к тому, что не будет в этом году богатого урожая;

Следите за тем, что вперед вырастет – трав или рожь – то и принесет богатый урожай;

Много шишек на элях – примета к тому, что хлеб хорошо уродится.

Интересные события в истории 3 мая

В 1494 году Христофор Колумб открыл Ямайку.

1791-го Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая.

В 1904-м американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

3 мая родились

1874 год – Франсуа Коти, французский парфюмер.

В 1921 году – Рей "Шугар" Робинсон, американский боксер в середньоваговий категории.

В 1933 году родился Джеймс Браун, американский певец, "крестный отец соула".

В 1956-м родилась Наталья Андрейченко, российская актриса театра и кино ("Мерри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Сибириада", "Грехи отцов", "Тихий Дон").

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Ранее мы рассказывали, когда поминальные дни в 2019 году после Пасхи.

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