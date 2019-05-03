3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 мая в истории
Сегодня 123-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 242 дня. Именинники – Анастасий, Гавриил, Григорий, Александр, Федор. Всемирный День свободы прессы, Международный день молчания, в Польше и Японии отмечают День конституции, в Сьерра-Леоне – День независимости.
Всемирный день свободы печати
В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласил 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day).
Всемирный день Солнца
Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.
- Пласт сухой – примета к тому, что не будет в этом году богатого урожая;
- Следите за тем, что вперед вырастет – трав или рожь – то и принесет богатый урожай;
- Много шишек на элях – примета к тому, что хлеб хорошо уродится.
Интересные события в истории 3 мая
В 1494 году Христофор Колумб открыл Ямайку.
1791-го Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая.
В 1904-м американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.
3 мая родились
1874 год – Франсуа Коти, французский парфюмер.
В 1921 году – Рей "Шугар" Робинсон, американский боксер в середньоваговий категории.
В 1933 году родился Джеймс Браун, американский певец, "крестный отец соула".
В 1956-м родилась Наталья Андрейченко, российская актриса театра и кино ("Мерри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Сибириада", "Грехи отцов", "Тихий Дон").
Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Ранее мы рассказывали, когда поминальные дни в 2019 году после Пасхи.
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