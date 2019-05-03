Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 мая в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:37
Сегодня - 3 мая Фото: pixabay
Сегодня - 3 мая
Фото: pixabay

Сегодня 123-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 242 дня. Именинники – Анастасий, Гавриил, Григорий, Александр, Федор. Всемирный День свободы прессы, Международный день молчания, в Польше и Японии отмечают День конституции, в Сьерра-Леоне – День независимости.

Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласил 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day).

Всемирный день Солнца

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.

Народные приметы на 3 мая

  • Пласт сухой – примета к тому, что не будет в этом году богатого урожая;
  • Следите за тем, что вперед вырастет – трав или рожь – то и принесет богатый урожай;
  • Много шишек на элях – примета к тому, что хлеб хорошо уродится.

Интересные события в истории 3 мая

В 1494 году Христофор Колумб открыл Ямайку.

1791-го Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая.

В 1904-м американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

3 мая родились

1874 год – Франсуа Коти, французский парфюмер.

В 1921 году – Рей "Шугар" Робинсон, американский боксер в середньоваговий категории.

В 1933 году родился Джеймс Браун, американский певец, "крестный отец соула".

В 1956-м родилась Наталья Андрейченко, российская актриса театра и кино ("Мерри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Сибириада", "Грехи отцов", "Тихий Дон").

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Ранее мы рассказывали, когда поминальные дни в 2019 году после Пасхи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 23 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела 21 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела
праздник дата этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»