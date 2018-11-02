3 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 ноября в истории

Что нельзя делать 3 ноября. Фото: pixabay

3 ноября - 307-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 58 дней. Именины - Анатолий, Аза, Александр, Алексей, Аркадий, Васи­лий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Максимили­ан, Николай, Павел, Пелагея, Федор, Яков. В Украине отмечается День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 3 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 ноября.

Какой православный праздник 3 ноября – что нельзя делать

3 ноября в церкви почитают память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского. Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский – неподалеку от Чудского озера в XV веке. Илларион Великий сначала обучался наукам в Александрии, а потом вернулся на родину и решил удалиться к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы.

Народные приметы на 3 ноября

На Иллариона снег выпал на замерзшую землю – уродится хлеб на следующий год.

Если выпал снег и плотно осел на ветках деревьев – значит, в ближайшее время снегопады не прекратятся.

Дым вверх идет – погода, по приметам, будет ясной и солнечной.

Теплый воздух 3 ноября – ожидай затяжной оттепели.

Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – по приметам, жди мороза и ясной погоды Нельзя собираться в дорогу 3 ноября – это сулит несчастье.

В этот день можно рассыпать зерно на перекрестке, чтобы задобрить души мертвых людей, которые прилетят в образе птиц и поклюют зерно.

Нельзя ничего поднимать с дороги – это принесет несчастье.

Нельзя испражняться на дороге – это принесет тяжелую болезнь.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 ноября

В 1907 – во Франции совершает полет первый в мире вертолет.

1928 – Турция переходит с арабского на латинский алфавит.

1943 – в ходе Битвы за Днепр, начинается киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта.

197 – В Великобритании королева Елизавета II официально открывает нефтепромысел в Северном море.

Кто родился 3 ноября

В 1882 году родился Якуб Колас, белорусский писатель.

1926 – Валдас Адамкус, президент Литвы.

1952 – Александр Подервянский, украинский художник и писатель.

1957 – Дольф Лундгрен, шведский и американский киноактер, режиссер, сценарист.

Напомним, Сегодня.Lifestyle выяснял, откуда появился праздник Хэллоуин, который мы отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября.