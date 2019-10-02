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3 октября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
3 октября празднуем день Астафия Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
3 октября празднуем день Астафия
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

3 октября – 276-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 89 дней. Именинники – Екатерина, Михаил, Олег, Тереза и Федор. Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Кроме этого, в Германии празднуют День единства Германии или День немецкого единства (Tag der deutschen Einheit). Именно 3 октября во 1990 году произошло воссоединение Западной и Восточной Германии. В Южной Корее – День основания государства.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 3 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

3 октября: какой праздник и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Астафия. В этот день нужно было рубить капусту, потому что именно сейчас она была особенно вкусной. Также сегодня чествовали мельников, которые, по народным верованиям, знались с нечистой силой. Поэтому люди пытались без особой надобности не гулять у мельниц, особенно, если те были заброшенными и покинутыми.

Приметы на 3 октября

  • Северный ветер 3 октября – холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней.
  • Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.
  • Паутина 3 октября летает и туман стоит – осень будет теплой, а зима наступит нескоро.
  • Много шишек на нижних ветках ели – ждите ранних морозов.
  • Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами холодным будет конец зимы. Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.

3 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1621 – победа войска под руководством Сагайдачного под Хотином.
  • 1812 – в Крыму заложен Никитский ботанический сад.
  • 1863 – президент США Линкольн объявил каждый последний четверг ноября Днем благодарения.
  • 1906 – международным сигналом бедствия был утвержден сигнал SOS (ранее действовал сигнал CQD).
  • 1925 – открытие Харьковского государственного театра оперы и балета.
  • 1945 – создана Всемирная федерация профсоюзов.
  • 1952 – Великобритания провела испытания своей первой ядерной бомбы.
  • 1952 – в Лос-Анджелесе сделана первая видеозапись на магнитную ленту.
  • 1973 – в Киеве открыт памятник поэтессе Лесе Украинке.
  • 1990 – завершился процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно отмечается как День немецкого единства.

Кто родился 3 октября

  • 1803 – американский врач Джон Горри, который получил первый в США патент на механический холодильник.
  • 1867 – французский живописец, постимпрессионист Пьер Боннар.
  • 1883 – выдающаяся украинская балерина Ида Рубинштейн.
  • 1886 – украинская и американская дизайнер одежды, автор сценических костюмов для кино и балета, соавтор современной балетной пачки Варвара Каринская.
  • 1895 – русский поэт Сергей Есенин.
  • 1899 – Генри Ларсен, канадский мореплаватель, который первым в мире проплыл Северо-Западным морским путем с запада на восток.
  • 1935 – советский актёр театра и кино Армен Джигарханян.
  • 1935 – американский астронавт, побывавший на Луне, Чарльз Дюк.
  • 1969 – американская певица Гвен Стефани.
  • 1976 – украинский пловец, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.
  • 1984 – американская певица, автор песен и актриса Эшли Симпсон.
  • 1989 – украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр Максим Яровой.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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