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3 сентября Шуфутинского: автор хита объяснил тайну этой даты

Игорь Николаев рассказал о том, как писал легендарную песню

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:35
Михаил Шуфутинский Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky
Михаил Шуфутинский
Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Российский композитор Игорь Николаев, написавший текст популярной песни "Третье сентября" для певца Михаила Шуфутинского, на своей странице в Instagram рассказал о значении этой композиции.

"Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, – пишет Николаев. – Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз". Так рождаются песни, те, которые надолго".

INSTAGRAM

К слову, 28 августа исполнитель хита Михаил Шуфутинский опубликовал в Instagram видеообращение, в котором напомнил о приближении 3 сентября. Музыкант подчеркнул, что не хочет быть в этот день "совсем один".

INSTAGRAM

Легендарная песня с узнаваемой строчкой "я календарь переверну, и снова третье сентября" впервые была исполнена Шуфутинским в 1994 году и практически сразу стала хитом.

Смотрите видео: Михаил Шуфутинский исполняет песню "Третье сентября"

Вот, что об этом дне пишут пользователи сети.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что его связывает с Аллой Пугачевой. Кроме этого, мы рассказывали, как музыкант после смерти жены завел роман с танцовщицей.

Смотрите видео: лунный календарь: что это и как работает

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Источник: Сегодня
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