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30 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
30 декабря – день святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария
30 декабря – день святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

30 декабря – День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. Именины – Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан. Мадагаскар отмечает День Республики.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 30 декабря

В православной церкви 30 декабря почитается память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария. Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Навуходоносор, царь Вавилона, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными. В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил отроков роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. Именно за это Господь подарил им мудрость.

Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались сделать это, за что царь приказал их казнить. Однако юноши остались невредимыми, и после этого правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

Народные приметы на 30 декабря

  • Метель началась – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.
  • Считается, что все сны на день пророка Даниила являются вещими.
  • Какая погода на Даниила, таким и май будет.
  • Если на Даниила на деревьях появился иней, то на Святки будет теплая погода.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1903 – в Чикаго случился крупнейший пожар в театре "Ирокез", в результате чего погибло более 600 человек и 250 получили ранения.
  • 1915 – немецкая подводная лодка U-38 торпедирует британский лайнер "Персия" у побережья острова Крит. Жертвами кораблекрушения стали, по меньшей мере, 330 человек из 501, в том числе Элеанора Веласко Торнтон, послужившая моделью для "Летящей Леди".
  • 1922 – образован СССР.
  • 1991 – открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".

Кто родился 30 декабря

  • 1860 – Йонас Яблонскис, литовский языковед, "отец" литовского литературного языка.
  • 1894 – Эдуард Иогансон, советский киноактер, режиссер-постановщик, сценарист.
  • 1904 – Дмитрий Кабалевский, советский композитор, дирижер, пианист, музыкальный педагог.
  • 1910 – Пол Боулз, американский писатель и композитор.
  • 1918 – Уильям Юджин Смит, американский фотожурналист.
  • 1927 – Робер Оссейн, французский актер и режиссер (фильмы "Профессионал", "Отверженные").
  • 1937 – Гордон Бэнкс, английский футболист, вратарь, чемпион мира (1966).
  • 1950 – Бьерн Страуструп, датский программист, создатель языка программирования C++.
  • 1970 – Ян Пузыревский, советский киноактер, исполнитель роли Кая в киносказке "Тайна Снежной королевы".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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