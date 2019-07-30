30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июля в истории
Сегодня, 30 июля, 211-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 154 дня. Именинники – Евдокия, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина. 30 июля празднуем международный День дружбы 2019, поздравьте с этим праздником всех близких и дорогих вам людей.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 30 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июля.
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В церкви 30 июля отмечали память святой Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского. До сих пор неизвестно, жила ли Маргарита на самом деле. В предании говорится о том, что родилась она в Антиохии в семье языческого жреца по имени Эдессий. Однако Маргарита не захотела поклоняться идолам и приняла христианство, за что отец прогнал ее из дома. После этого Маргарита становится пастушкой, и судьба распоряжается так, что она встречает римского префекта Олимврия. Очарованный красотой девушки, он предлагает ей вступить в брак на одном условии – она должна отречься от Христа. Однако Маргарита отказалась это сделать. Разгневанный Олимврий подверг Маргариту пыткам, а потом убил ее.
Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.
В этот день крестьяне боялись гроз, ведь на конец июля обычно приходилась дождливая погода с молниями. Люди считали, что нельзя смотреть на них, ведь это может стать причиной несчастий. Чтобы защитить дом от сокрушительной стихии, во время непогоды зажигали свечи, освященные на Сретение.
- Какая Марина – такое и начало осени.
- Туман 30 июля – будет урожай грибов.
- Если в этот день отдельные звуки становятся громче – ждите ненастья.
- Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.
- Днем очень жарко, а ночью холодает – примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.
1502 – состоялась первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.
1768 – стартовало первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.
1792 – в Париже впервые прозвучала "Марсельеза", ставшая впоследствии национальным гимном Франции.
1895 – во Львове открылся этнографический музей.
1898 – день рождения кукурузных хлопьев.
1924 – в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.
1944 – в Украине начата борьба с детской беспризорностью.
1984 – телеканал NBC начал показ сериала "Санта-Барбара".
1654 – князь Борис Голицын, русский государственный деятель, сподвижник Петра I.
1863 – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.
1936 – Бадди Гай, американский блюзовый музыкант.
1947 – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.
1948 – Жан Рено, французский актер.
1969 – Саймон Бейкер, американский актер.
1970 – Кристофер Нолан, известный американский режиссер.
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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