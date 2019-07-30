30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июля в истории

30 июля отмечаем День дружбы 2019 Фото: Pixabay

Сегодня, 30 июля, 211-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 154 дня. Именинники – Евдокия, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина. 30 июля празднуем международный День дружбы 2019, поздравьте с этим праздником всех близких и дорогих вам людей.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 30 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июля.

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30 июля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

В церкви 30 июля отмечали память святой Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского. До сих пор неизвестно, жила ли Маргарита на самом деле. В предании говорится о том, что родилась она в Антиохии в семье языческого жреца по имени Эдессий. Однако Маргарита не захотела поклоняться идолам и приняла христианство, за что отец прогнал ее из дома. После этого Маргарита становится пастушкой, и судьба распоряжается так, что она встречает римского префекта Олимврия. Очарованный красотой девушки, он предлагает ей вступить в брак на одном условии – она должна отречься от Христа. Однако Маргарита отказалась это сделать. Разгневанный Олимврий подверг Маргариту пыткам, а потом убил ее.

Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.

В этот день крестьяне боялись гроз, ведь на конец июля обычно приходилась дождливая погода с молниями. Люди считали, что нельзя смотреть на них, ведь это может стать причиной несчастий. Чтобы защитить дом от сокрушительной стихии, во время непогоды зажигали свечи, освященные на Сретение.

Приметы на 30 июля

Какая Марина – такое и начало осени.

Туман 30 июля – будет урожай грибов.

Если в этот день отдельные звуки становятся громче – ждите ненастья.

Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.

Днем очень жарко, а ночью холодает – примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.

30 июля: интересные и важные события в истории

1502 – состоялась первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.

1768 – стартовало первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.

1792 – в Париже впервые прозвучала "Марсельеза", ставшая впоследствии национальным гимном Франции.

1895 – во Львове открылся этнографический музей.

1898 – день рождения кукурузных хлопьев.

1924 – в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.

1944 – в Украине начата борьба с детской беспризорностью.

1984 – телеканал NBC начал показ сериала "Санта-Барбара".

Кто родился 30 июля

1654 – князь Борис Голицын, русский государственный деятель, сподвижник Петра I.

1863 – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.

1936 – Бадди Гай, американский блюзовый музыкант.

1947 – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.

1948 – Жан Рено, французский актер.

1969 – Саймон Бейкер, американский актер.

1970 – Кристофер Нолан, известный американский режиссер.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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