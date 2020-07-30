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30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июля в истории

Какой сегодня праздник, 30 июля? Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми. День памяти девы Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского – в православном календаре. Марина с Лазарем – в народном календаре. Именины празднуют: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июля.

30 июля: какой сегодня праздник
30 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день дружбы (International Day of Friendship) – установлен под эгидой ООН и отмечается в соответствии с культурными традициями разных стран.
  • Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) – провозглашен ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о жертвах торговли людьми и защите их прав.
  • День независимости – чествует Вануату.
  • День мучеников революции – отмечают на Кубе.
  • День восхождения на трон – празднуется в Марокко.

Какой сегодня праздник

30 июля православная церковь чтит день святой великомученицы девы Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского. Проводится празднование Святогорской иконы Божией Матери.

В народе 30 июля чествуются Марина с Лазарем. Считалось, что это время молний и зарниц на небе.

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Приметы на 30 июля

  • Марина с Лазарем – время гроз и поздних сенокосов.
  • если на Марину Лазоревую вспыхивают молнии без грома – это к пожарам и ненастью;
  • с грозами уходит июль;
  • осень будет такой, как погода в этот и последующие три дня.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1502 – первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.
  • 1768 – стартовало первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.

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  • 1895 – во Львове открылся этнографический музей.
  • 1898 – день рождения кукурузных хлопьев.
  • 1924 – в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.

Кто родился 30 июля

  • 1654 – князь Борис Голицын, русский государственный деятель, сподвижник Петра I.
  • 1863 – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.
  • 1936 – Бадди Гай, американский блюзовый музыкант.
  • 1947 – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.
  • 1948 – Жан Рено, французский актер.
  • 1970 – Кристофер Нолан, американский режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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