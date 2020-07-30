30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июля в истории

Какой сегодня праздник, 30 июля? Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми. День памяти девы Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского – в православном календаре. Марина с Лазарем – в народном календаре. Именины празднуют: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июля.

30 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день дружбы (International Day of Friendship) – установлен под эгидой ООН и отмечается в соответствии с культурными традициями разных стран.

– установлен под эгидой ООН и отмечается в соответствии с культурными традициями разных стран. Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) – провозглашен ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о жертвах торговли людьми и защите их прав.

– провозглашен ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о жертвах торговли людьми и защите их прав. День независимости – чествует Вануату.

– чествует Вануату. День мучеников революции – отмечают на Кубе.

– отмечают на Кубе. День восхождения на трон – празднуется в Марокко.

Какой сегодня праздник

30 июля православная церковь чтит день святой великомученицы девы Марины Антиохийской и Лазаря Галисийского. Проводится празднование Святогорской иконы Божией Матери.

В народе 30 июля чествуются Марина с Лазарем. Считалось, что это время молний и зарниц на небе.

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Приметы на 30 июля

Марина с Лазарем – время гроз и поздних сенокосов.

если на Марину Лазоревую вспыхивают молнии без грома – это к пожарам и ненастью;

с грозами уходит июль;

осень будет такой, как погода в этот и последующие три дня.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1502 – первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.

1768 – стартовало первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.

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1895 – во Львове открылся этнографический музей.

1898 – день рождения кукурузных хлопьев.

1924 – в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.

Кто родился 30 июля

1654 – князь Борис Голицын, русский государственный деятель, сподвижник Петра I.

1863 – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.

1936 – Бадди Гай, американский блюзовый музыкант.

1947 – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.

1948 – Жан Рено, французский актер.

1970 – Кристофер Нолан, американский режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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