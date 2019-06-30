30 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 июня в истории

30 июня отмечали День Мануила Фото: Pixabay

30 июня – 181-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 184 дня. Именинник – Валерия. В Украине – День молодежи 2019. Международный день астероида. В Руанде, Бурунди и Заире празднуют День Независимости, в Гватемале – День Революции (1871), а в Монголии – День Конституции.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 30 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 июня.

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30 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Международный день астероида – этот праздник отмечают сегодня в мире. Праздник был основан в 2017 году для того, чтобы информировать общественность о возможной опасности для нашей планеты при столкновении с астероидом.

Согласно народному календарю 30 июня отмечали День Мануила. В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки. 30 июня был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становятся уязвимыми для нечистой силы. На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.

Приметы на 30 июня

Гроза на Мануила – к хорошему урожаю.

Багровый закат 30 июня – к непогоде.

Увидеть радугу на небе вечером 30 июня – погода будет ясной.

Яркий восход солнца – к богатому урожаю.

Вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду.

Красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.

30 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

1889 – был основан Межпарламентский союз.

1894 – в открыт символ Лондона разводной Тауэрский мост.

1908 – в Сибири упал Тунгусский метеорит.

1910 – завершена прокладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой.

1947 – в Германии начало работу украинское Научное общество имени Т. Шевченко.

1991 – создан Национальный меджлис крымских татар.

1992 – принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и АР Крым.

1997 – в Англии опубликована первая книга о Гарри Поттере.

Кто родился 30 июня

1891 – Стэнли Спенсер, английский живописец.

1907 – Роман Шухевич, украинский политический деятель, глава УПА.

1966 – Майк Тайсон, американский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе.

1985 – Майкл Фелпс, знаменитый американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.

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