30 октября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 октября в истории

Что нельзя делать 30 октября. Фото: pixabay

30 октября - 303-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 62 дня. Именины - Андрей, Александр, Антон, Демьян, Иосиф, Сергей, Юлиан.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 30 октября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 октября.

Какой православный праздник 30 октября – что нельзя делать

30 октября в церкви почитают память преподобного мученика Андрея Критского. Родился в первой половине VIII века на Крите, вел монашескую жизнь в месте называемом Кастрон. Мученическую смерть святой Андрей, сторонник иконопочитания, принял во времена иконоборческих гонений императора Константина Копронима. Андрей, узнав о начавшихся гонениях на иконы, пришел в императорский дворец и обличил императора Константина в ереси. За это он был схвачен, избит и заточен в тюрьму.

Народные приметы на 30 октября

Дни 30 октября становятся очень короткими, а ночи – длинными.

Судили об урожае по скрипу колес телеги. Например, если колесо не скрипит, то урожай, по приметам, будет хорошим.

Если человек родился 30 октября, то его талисманом является опал.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 октября

В 1937 году астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.

1941 – Великая Отечественная война: начался первый штурм Севастополя.

1967 – впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей.

Кто родился 30 октября

В 1735 году родился Джон Адамс (ум. 1826), второй президент США.

1871 – Поль Валери, французский писатель.

1946 – Крис Слейд, британский рок-барабанщик.

1981 – Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь президента США Д. Трампа.

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.