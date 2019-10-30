30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 октября в истории
Сегодня, 30 октября, 303-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 62 дня. Именинники – Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий. В Украине отмечают День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Указ Президента Украины о создании специализированного подразделения, 1993 год).
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 октября.
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30 октября по народному календарю – Осии Колесника. Обычно в этот день крестьяне ставили телеги в сарае и доставали сани, готовясь к приходу зимы. Оставляя телеги на зиму, с них обязательно снимали колеса и тщательно проверяли, чтобы те были целыми и невредимыми. Считалось, что на Осию заканчивается летний путь и начинается зимний.
Народные приметы на 30 октября
- Кукушка кукует 30 октября – к морозу.
- Гром в этот день предвещает теплую зиму.
- Белка высоко строит гнездо – зима будет теплой.
- 1888 – Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.
- 1961 – Советский Союз осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.
- 1925 – шотландский изобретатель Джон Бэрд продемонстрировал работу первого в Великобритании телевизионного передатчика.
- 1938 – состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров".
- 1943 – на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.
- 1987 – В Киеве дебютировал украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" ("ВВ").
- 1735 – второй президент США Адамс Джон.
- 1839 – английский художник-пейзажист Альфред Сислей.
- 1871 – французский поэт Поль Валери.
- 1881 – американский авиаконструктор Уильям Боинг.
- 1930 – ирландский актер Ричард Харрис.
- 1959 – украинский врач-офтальмолог, которому удалось сделать революционные открытия в этой области, Владимир Филатов.
- 1960 – аргентинский футболист Диего Марадона.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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