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30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:25
30 октября отмечаем день Осии Колесника Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
30 октября отмечаем день Осии Колесника
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 30 октября, 303-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 62 дня. Именинники – Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий. В Украине отмечают День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Указ Президента Украины о создании специализированного подразделения, 1993 год).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой православный праздник 30 октября и что нельзя делать

30 октября по народному календарю – Осии Колесника. Обычно в этот день крестьяне ставили телеги в сарае и доставали сани, готовясь к приходу зимы. Оставляя телеги на зиму, с них обязательно снимали колеса и тщательно проверяли, чтобы те были целыми и невредимыми. Считалось, что на Осию заканчивается летний путь и начинается зимний.

Народные приметы на 30 октября

  • Кукушка кукует 30 октября – к морозу.
  • Гром в этот день предвещает теплую зиму.
  • Белка высоко строит гнездо – зима будет теплой.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 октября

  • 1888 – Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.
  • 1961 – Советский Союз осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.
  • 1925 – шотландский изобретатель Джон Бэрд продемонстрировал работу первого в Великобритании телевизионного передатчика.
  • 1938 – состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров".
  • 1943 – на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.
  • 1987 – В Киеве дебютировал украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" ("ВВ").

Кто родился 30 октября

  • 1735 – второй президент США Адамс Джон.
  • 1839 – английский художник-пейзажист Альфред Сислей.
  • 1871 – французский поэт Поль Валери.
  • 1881 – американский авиаконструктор Уильям Боинг.
  • 1930 – ирландский актер Ричард Харрис.
  • 1959 – украинский врач-офтальмолог, которому удалось сделать революционные открытия в этой области, Владимир Филатов.
  • 1960 – аргентинский футболист Диего Марадона.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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