30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 сентября в истории

30 сентября – праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Фото: Pixabay

Сегодня, 30 сентября, 273-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 92 дня. Именинники – Вера, Зинон (Зенон), Илья, Любовь, Мирон, Надежда и София. Православные христиане отмечают 30 сентября праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек, в Украине – День усыновления, в Ботсване – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

30 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать

30 сентября по народному календарю – праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Много девушек именно сегодня праздновали свои именины, ведь указанные имена пользовались в прошлом большой популярностью. Эта традиция получила такое распространение, что 30 сентября стали называть "бабьи именины" и поздравлять с праздником всех женщин. В этот день существовал обычай, по которому женщины должны хорошо поплакать, рассказывая все свои беды и несчастья, а уже потом начинать готовить праздничные пирожки.

Приметы на 30 сентября

Хмурое утро 30 сентября – в ближайшие дни будет солнечно.

30 сентября нет дождя – зима будет теплой.

Журавли сегодня летят на юг – на Покров будут морозы.

30 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1472 – в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга в Европе – Библия.

1882 – в американском городке Эпплтон на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция мощностью 12,5 кВт.

1902 – запатентован искусственный шелк (вискоза).

1929 – английская служба BBC провела первую трансляцию.

1933 – первый советский стратостат "СССР" установил мировой рекорд, достигнув высоты 19 км.

1944 – основано информационное агентство France-Presse или AFP.

1954 – закончились испытания первой в мире атомной подводной лодки "Наутилус" (США).

1967 – в космосе впервые состоялась автоматическая стыковка кораблей: советских Космоса-186 и Космоса – 188.

Кто родился 30 сентября

1841 – украинский общественно-политический деятель, историк, публицист, литературовед, фольклорист, экономист, философ Михаил Драгоманов.

1891 – математик, астроном, геофизик, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии Отто Шмидт.

1899 – украинский поэт, журналист, переводчик Андрей Панов.

1905 – британский физик, Нобелевский лауреат Невилл Фрэнсис Мотт.

1928 – еврейский, французский и американский писатель, журналист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель.

1951 – австралийский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Барри Маршалл.

1964 – итальянская актриса, модель Моника Беллуччи.

1971 – украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош.

1980 – швейцарская теннисистка Мартина Хингис.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.