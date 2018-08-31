31 августа: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 августа в истории

Сегодня – 31 августа. Фото: pixabay

Сегодня 243-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 122 дня. Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иларион, Лавр, Емельян. В Киригизии, Малайзии, Тринидаде и Тобаго празднуют День независимости, а на Филиппинах – День героев.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 31 августа 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 августа.

Народные приметы на 31 августа

Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.

Нельзя работать на лошадях в этот день.

Напротив, коня, по примете, нужно обязательно хорошо накормить.

Также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

Лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму.

Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – жди ненастной погоды Выдергивали полынь и смотрели, каким был ее корень.

Если корни толстые, то, по этой примете, можно ожидать хорошего урожая уже на следующий год.

31 августа: важные и интересные события в Украине и мире

В 1897 году Томас Эдисон патентует кинокамеру.

1898 год – открыт Киевский политехнический институт (КПИ).

1907-й год – создано Антанту.

В 1919 году в ночь с 30 на 31 августа Киев был освобожден от большевиков.

В 1947 году впервые поднялся в воздух самолет АН-2.

В 1987 года Киеву было присвоено почетное звание "Посланец мира" (установленное ООН).

31 августа родились

В 1853-м – русский генерал Алексей Брусилов.

1945 год – Леонид Попов, украинский космонавт, дважды герой Советского Союза.

В 1974 году родился Андрей Медведев, украинский теннисист, первая ракетка страны.

Православный праздник 31 августа 2018 года

В православной церкви 31 августа почитали память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола. Это родные братья, которые были искусными каменщиками. В результате, правитель города, в котором они жили, издал указ, согласно которому Фрол и Лавр должны были отправиться на строительство языческого храма. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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