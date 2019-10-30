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31 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
31 октября отмечаем Хэллоуин 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
31 октября отмечаем Хэллоуин 2019
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

31 октября отмечаем целый ряд праздников: Международный день экономии, Всемирный день городов, Международный день Черного моря и Хэллоуин 2019. Именинники – Иосиф (Иосиф, Осип), Лука и Юлиан.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 31 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 октября.

Смотрите видео: украинские традиции празднования Хэллоуина

Хэллоуин 2019 – самый страшный праздник года приходится на день накануне Дня всех святых. Наибольший размах он приобрел в Америке, где Хэллоуин считается одним из самых любимых праздников. В Украине он приобретает популярность.

Всемирный день городов – праздник установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации.

Международный день Черного моря учрежден в память о подписании Болгарией, Румынией, Турцией, Грузией, Россией и Украиной Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря.

Какой праздник 31 октября, как провести день

Народный календарь 31 октября чтит святого Луку. В народе 31 октября называли "луков день". Считалось, что в этот день нужно съесть хотя бы немного лука. Также существовала традиция устраивать луковые ярмарки. Святого Луку связывали с рыболовством. Поэтому в последний день октября люди молились ему об удачной рыбалке и достатке в семье.

Народные приметы на 31 октября

  • Если на Луку еще осталось листьев на вишне, то выпавший снег долго не пролежит.
  • Бледная Луна 31 октября – к снегу.
  • Облака по небу плывут с севера на юг – день будет солнечным.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 октября

  • 1815 – англичанином Хамфри Дэви была запатентована шахтерская лампа.
  • 1864 – Невада стала 36-м штатом США.
  • 1895 – в Петербурге освятили Казанский собор.
  • 1939 – принято решение о принятии Западной Украины в состав СССР.
  • 1941 – на горе Рашмор (США) завершено сооружение крупнейшего памятника мира – 18-метровые головы четырех президентов.
  • 1952 – в Тихом океане впервые испытали водородную бомбу.
  • 1956 – первый человек приземлилась на Южном полюсе.
  • 1961 – заработала крупнейшая в Советском Союзе тепловая электростанция – Приднепровская ГРЭС.
  • 1984 – убит премьер-министра Индии Индира Ганди.

Кто родился 31 октября

  • 1632 – нидерландский художник-портретист Ян Вермеер.
  • 1795 – английский поэт-романтик Джон Китс.
  • 1853 – украинский изобретатель, автор первого реактивного двигателя для космического аппарата, Николай Кибальчич.
  • 1883 – французская художница Мари Лорансен.
  • 1922 – народный артист Советского Союза Анатолий Папанов.
  • 1964 – голландский футболист, обладатель Золотого мяча в 1988, 1989, 1992 годах, Марко Ван Бастен.
  • 1981 – популярный украинский музыкант Дмитрий Шуров.
  • 1988 – пилот Формулы-1, автогонщик Себастьян Буэми.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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