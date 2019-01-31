31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 января - день Афанасия или день Ломоноса

Сегодня - 31 января Фото: pexels

Сегодня 31-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 334 дня. Именинники – Владимир, Дмитрий, Илларион, Ефрем, Кирилл, Ксения, Мария, Маркиян, Максим, Марк, Николай, Михаил, Оксана, Алексей, Емельян, Ефрем, Сергей. В Науру отмечают День независимости (1968).

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 31 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 января.

События в Украине и мире 31 января

1714 – император Петр I основал в Петербурге кунсткамеру – старейший музей России.

1747 – в Лондоне открылась первая клиника по лечению венерических заболеваний – госпиталь Lock.

1865 – химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водой". Условная дата рождения рецепта русской водки.

1893 – в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.

1950 – президент США Гарри Трумэн публично объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы.

1958 – был осуществлен запуск первого американского искусственного спутника Земли "Експорер-1", который установил наличие околоземного радиационного пояса.

1999 – ученые из университета Алабама (США) получили, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад.

2009 – в Кении по крайней мере 113 человек погибли и более 200 получили ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло.

Кто родился 31 января

1797 – Франц Шуберт, немецкий композитор, автор около 600 романтических песен и баллад, девяти симфоний, 20 фортепианных сонат ("Неоконченная симфония", "Зимний путь", "Форель", "Лесной царь").

1939 – родился Александр Пороховщиков, российский киноактер ("Ворошиловский стрелок", "День рождения Буржуя", "Бриллианты для диктатуры пролетариата").

1956 – Вера Глаголева, российская киноактриса ("Не стреляйте в белых лебедей", "Враги", "Искренне ваш").

1981 – родился Джастин Тимберлейк, американский поп-певец.

Какой праздник 31 января

31 января – день Афанасия или день Ломоноса. Говорят: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос". Считалось, что в этот день нужно было избавляться от нечистой силы: крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов, изготавливали обереги.

Народные приметы на 31 января

Метель в этот день предвещает приход поздней весны.

Если на Афанасия оттепель – лето будет ненастным, и урожай картофеля будет очень плохим.

Вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго.

Если человек родился 31 января, чтобы защитить себя от злых сил, он должен носить талисман с аквамарином и гранатом.

Если на Афанасия закат – чистый, и в этот день ударил мороз – примета к тому, что морозная погода продержится еще очень долго.

В старину ставили на стол самовар и слушали: если он сильно гудел, значит, ударят морозы в самое ближайшее время.

Вороны кружат стаями – жди сильных морозов.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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