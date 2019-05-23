39-летняя женщина родила 44 ребенка
Мариам Набатанти из Уганды родила первых близнецов, когда ей было 12 лет
39-летняя Мариам Набатанти из Уганды за всю свою жизнь успела родить 44 ребенка. У женщины появилось шесть пар близнецов, четыре тройни, еще пять раз она рожала по четыре малыша. Однако из 44-х ее детей выжили 38 – шестеро умерли или при рождении, или из-за болезней, пишет The Sun.
Смотрите видео: женщина родила шестерых близнецов за девять минут
Как сообщает издание, первых своих близнецов Мариам родила, когда ей было 12, через год после замужества. К слову, в Уганде – самые большие семьи среди африканских стран. Одна женщина в среднем рожает за жизнь по 5-6 детей. Несмотря на это, Набатанти является рекордсменкой. Врачи объясняют "плодовитость" женщины гиперовуляцией (ее организм производит более одной яйцеклетки во время овуляции. – Ред.).
Три года назад Мариам бросил муж, и теперь она воспитывает всех своих детей сама. Многодетная мать работает одновременно парикмахером, декоратором, занимается сбором и продажей металлолома, варит джин и продает фитопрепараты. Все заработанные деньги идут на питание, медикаменты, одежду и плату за обучение детей.
Несмотря на все трудности, семья живет дружно. Дети помогают матери на кухне, по дому и в уходе за младшими братьями и сестрами.
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Ранее "Сегодня" писали о жительнице штата Техас (США), которая родила шестерых детей за девять минут. Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта. Также мы писали, что в Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней.
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